Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки"

В новости о смерти Либуше Шафранковой издание ссылается на ее сына Йозефа Абрама. Причина смерти знаменитой чешской киноактрисы точно не известна.

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Подозревают, что звезда умерла из-за онкологического заболевания. В 2014 году Либуше Шафранкова начала бороться с диагностированным раком легких, ей делали операцию.



Либуше Шафранкова / Кадр из фильма

Биография Либуше Шафранковой

Актриса родилась в чешском городе Брно, где училась и окончила театральное училище. Еще с детства девочка интересовалась театром.

После нескольких ролей в кино Либуше начала играть на сцене авторского пражского театра "Драматический клуб". Первую славу актриса получила после съемок в ленте "Бабушка".

В 1973 году Шафранкова снялась в известном фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Несмотря на молодой возраст (тогда ей было 19 лет), девушка получила всенародную любовь и успех.

За безупречно выполненные роли Либуше Шафранкова получила несколько наград: "Чешский лев" за роль в фильме "Коля", премию МКФ за творческий вклад, приз "Звезда моего сердца" и медаль "За заслуги".

Фильмография звезды "Три орешка для Золушки"