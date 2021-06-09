Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки"
В новости о смерти Либуше Шафранковой издание ссылается на ее сына Йозефа Абрама. Причина смерти знаменитой чешской киноактрисы точно не известна.
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Подозревают, что звезда умерла из-за онкологического заболевания. В 2014 году Либуше Шафранкова начала бороться с диагностированным раком легких, ей делали операцию.
Либуше Шафранкова / Кадр из фильма
Биография Либуше Шафранковой
- Актриса родилась в чешском городе Брно, где училась и окончила театральное училище. Еще с детства девочка интересовалась театром.
- После нескольких ролей в кино Либуше начала играть на сцене авторского пражского театра "Драматический клуб". Первую славу актриса получила после съемок в ленте "Бабушка".
- В 1973 году Шафранкова снялась в известном фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Несмотря на молодой возраст (тогда ей было 19 лет), девушка получила всенародную любовь и успех.
- За безупречно выполненные роли Либуше Шафранкова получила несколько наград: "Чешский лев" за роль в фильме "Коля", премию МКФ за творческий вклад, приз "Звезда моего сердца" и медаль "За заслуги".
Фильмография звезды "Три орешка для Золушки"
- "Русалочка",
- "Праздник подснежников",
- "Принц и вечерняя звезда";
- "Третий принц";
- "Шведская спичка";
- "Беги, официант, беги";
- "Возвращение потерянного рая".