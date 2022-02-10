Умерла легенда фанк-музыки Бетти Дэвис
Источник:Rolling Stone
Культовая фанк-певица и бывшая супруга известного джазового исполнителя Майлза Дэвиса Бетти Дэвис закончила жизненный путь 9 февраля 2022 года. Артистке на момент смерти было 77 лет.
Об уходе в вечность королевы фанка подтвердила ее близкая подруга Даниэль Маджио, работавшая в течение многих лет со звездой. Известно, что Бетти Дэвис умерла по естественным причинам.
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"Я опустошена смертью моей дорогой подруги, автора новаторских песен, певицы и продюссера Бетти Дэвис. Когда она покинула этот физический мир не было боли, ни страха. Знакомство с ней было огромной честью в моей жизни. Я люблю тебя, Бетти. Твоя музыка и дух будут жить вечно",
– написала в твиттере подруга певицы.
Умерла певица Бетти Дэвис / Фото Getty Images
Бетти Дэвис считается одной из самых ярких исполнительниц в стилях фанк и соул. Творчество женщины вдохновляло других известных звезд, как Принц, Мадонна и Джанет Джексон. Феномен Дэвис был в том, что знаменитость пробыла в сфере музыки довольно мало, однако оставила легион поклонников и значительное наследие, в том числе три альбома, которые она выпустила между 1973 и 1975 годами.
Betty Davis – Just shut off the light: смотрите клип онлайн
Что известно о фанк-певице Бетти Дэвис?
- Бетти Дэвис родилась 26 июля 1945 года в Северной Каролине. Уже в 16 лет будущая звезда переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе моды.
- В Нью-Йорке Дэвис заработала моделью и попала на обложки журналов Glamour и Seventeen.
- В 1968 году Бетти вышла замуж за популярного джазового певца Майлза Дэвиса. Однако через год пара разошлась.
- После развода певица записала свои самые известные альбомы – They Say I'm Different и Nasty Gal.