"Спасибо за поддержку Украины": как сеть реагирует на смерть королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет, умерла сегодня днем, 8 сентября 2022 года. В момент смерти рядом с ней была вся королевская семья. Как реагирует сеть на это известие читайте ниже.

Весь мир вместе с королевской семьей скучает по королеве Соединенного Королевства Великобритании. На душе щемяще, но в сердцах – свет. Ее Величество правила 70 лет, миру иногда казалось, что оно было бессмертным. В сети о ней много теплых воспоминаний и слов.

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Королева Елизаветы II скончалась: реакция сети

Трагическое известие о смерти королевы Елизаветы II сообщило официальный аккаунт королевской семьи в твиттере. Ее величество ушло из жизни в замке Балморал (Шотландия), который любила всем сердцем.



Украинцы щемяще вспоминают о Ее Величестве, а также благодарят за поддержку Украины в войне с россией. Как известно, Великобритания – одна из самых больших союзниц Украины.

Вот что пишут:

"Этот год так сложен. Бессмертная Королева Елизавета II умирает";

"Не верь. Как так? Она любила Украину";

"Спасибо за ваше мужество, монархин. Очень больно";

"Чего-то так грустно, что королева Елизавета умерла, потому что она будто должна жить вечно. Я каждый день новости о ней читала, и они меня расслабляли, особенно последние полгода".

Также ее вспоминаю как всегда жизнерадостную женщину, которая вдохновляла и давала надежду. Украинцы шлют самые искренние соболезнования королевской семье.

"Королева Елизавета II была прекрасной женщиной. Ее любили миллиарды людей во всем мире, и ее достоинство, утонченность и добрый юмор никогда не будут забыты. Мои самые искренние соболезнования ее семье. Земля пухом".

"Умерла Ее Величество Елизавета II, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры. Вечная тебе память. Мы запомним ее таковой";

"Цела эпоха отошла в вечность".

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Елизавета II умерла в возрасте 97 лет / Фото с твиттера

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Как Елизавета II поддерживала Украину

Королева Елизавета II, умершая сегодня днем, 8 сентября, не осталась в стороне от войны в Украине. В марте она сделала щедрое пожертвование по Гуманитарному призыву DEC Украины. Из королевской семьи Украину также поддержали: принц Гарри и Меган Маркл, выступившие против жестоких нарушений международного и гуманитарного права, а принц Уильям и Кейт Миддлтон подчеркнули, что они вместе с президентом и всем украинским народом. Принц Чарльз, который станет следующим королем Великобритании, ранее упомянул Украину в своей речи и подчеркнул, что нынешние события здесь – это нападение на демократию.