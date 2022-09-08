Ушла эпоха: самые яркие фото королевы Елизаветы II за 96 лет жизни

8 сентября 2022 , 22:22
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8 сентября днем скончалась Ее Величество королева Елизавета II. Мы собрали для вас самые яркие и самые яркие фото монархини, которая правила 70 лет.

В Великобритании скорбят из-за ухода королевы Елизаветы II. Монархиня правила Соединенным Королевством рекордны 70 лет. В материале 24 канала предлагаем посмотреть самые яркие фото Ее Величества.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

  • Члены королевской семьи опустошены утратой. В социальных сетях они публикуют фотографии королевы.
  • Принц Чарльз и герцогиня Камилла теперь – король Карл III и королева-консорт.
  • Над Букингемским дворцом развеяли флаг Великобритании, на воротах дворца разместили объявление о смерти королевы.

Самые знаменитые и яркие фото королевы


Юная Елизавета с отцом / Фото по пинтересту


Брак Елизаветы и Филиппа / Фото из пинтереста

К слову Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини


Парадный портрет / Фото из пинтереста


Коронация Елизаветы / Фото Getty Images

Елизавета II с сестрой, принцессой Маргарет / Фото Getty Images


Говорящий кадр в мантии / Фото из пинтереста


Елизавета II с мужем, сыном и внуком / Фото из пинтереста

Елизавета II с мужем / Фото Getty


Рождественское фото королевы с семьей / Фото из инстаграммы


Елизавета на похоронах принца Филиппа / Скриншот по трансляции


Платиновый юбилей правления Елизаветы / Фото из инстаграммы

Автор: Марія Касій