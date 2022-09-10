The Guardian назвали вероятную дату похорон Елизаветы II: этот день будет выходным

Король Чарльз III подписал указ, в котором объявил день похорон Елизаветы II – выходным. Британское издание The Guardian сообщило, что это может быть 19 сентября – понедельник.

Великобритания находится в трауре и скорби из-за смерти Елизаветы II. Менее чем через две недели должны состояться похороны королевы.

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Когда могут быть похороны Елизаветы II

Британское издание The Guardian сообщило, что захоронение королевы Елизаветы II, вероятнее всего, состоится в понедельник, 19 сентября. Ведь тогда завершится 10 дней траура в государстве. Однако эта дата не подтверждена – официально ее должен сообщить Букингемский дворец.

На церемонии объявления королем Чарльз III утвердил важное предписание, касающееся похорон королевы. Он решил, что этот день будет выходным.

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