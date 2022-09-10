The Guardian назвали вероятную дату похорон Елизаветы II: этот день будет выходным
Источник:The Guardian
Король Чарльз III подписал указ, в котором объявил день похорон Елизаветы II – выходным. Британское издание The Guardian сообщило, что это может быть 19 сентября – понедельник.
Великобритания находится в трауре и скорби из-за смерти Елизаветы II. Менее чем через две недели должны состояться похороны королевы.
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Когда могут быть похороны Елизаветы II
Британское издание The Guardian сообщило, что захоронение королевы Елизаветы II, вероятнее всего, состоится в понедельник, 19 сентября. Ведь тогда завершится 10 дней траура в государстве. Однако эта дата не подтверждена – официально ее должен сообщить Букингемский дворец.
На церемонии объявления королем Чарльз III утвердил важное предписание, касающееся похорон королевы. Он решил, что этот день будет выходным.
Какими будут похороны королевы
- Елизавета II мирно скончалась в Балморале, поэтому ее тело готовят отправить в Лондон. Гроб с телом королевы будет установлен на катафалке в Вестминстер-холле, старейшей части Вестминстерского дворца. на катафалке посреди зала. Покойное Ее Величество будут постоянно охранять отряды Стражей королевы, Пешой Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. В течение нескольких дней у британцев будет возможность попрощаться с королевой.
- Сами похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. Он будет немного отличаться от прощания с принцем Филиппом, потому что будет проходить на государственном уровне. В аббатстве пройдет панихида, после чего гроб отправится в часовню Святого Георгия. Там в свое время проходила поминальная служба по принцу Филиппу. Гроб королевы будет рядом с гробом принца Филиппа – в мемориальной часовне короля Георга VI.