"Желательной гостьей не будет": Чарльз ІІІ сказал принцу Гарри ехать к Елизавете II без Меган

Члены королевской семьи начали съезжаться в Шотландию, как только узнали об ухудшении самочувствия Елизаветы II. Но принц Гарри приехал без Меган Маркл – читайте, почему.

Из-за новости об ухудшении самочувствия королевы в замок Балморал начали съезжаться члены королевской семьи. Туда отправился и принц Гарри, – сначала сообщалось, что он едет вместе с Меган Маркл.

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Почему Гарри приехал в Шотландию без Мегана

Впоследствии стало известно, что принц Гарри будет прощаться с бабушкой без жены. Как пишут СМИ, король Чарльз позвонил по телефону сыну и попросил его прибыть самому.

Карл III сказал Гарри, что Меган было бы неправильно и неуместно находиться в Балморале в столь глубокое время. Гарри передали, что Кейт Миддлтон тоже не уедет, а количество присутствующих должно быть ограничено ближайшими родственниками. Король очень четко дал понять, что Меган желанной гостьей не будет,

– пишут инсайдеры.

Источники добавляют, что некоторые и вовсе не хотели звать принца Гарри. "Довольно сложно проводить слишком много времени с кем-то, кого вы знаете, и кто собирается опубликовать откровенную книгу о вас".

Принц Гарри приехал в Балморал 8 сентября, но не успел увидеться с бабушкой до ее смерти. Как рассказывают пассажиры рейса, с которыми ехал королевский внук, его состояние было неутешительным.

Он почти не двигался в течение всего часового полета и явно размышлял о своей бабушке. Было так грустно видеть его без других членов королевской семьи, которые могли бы его утешить,

– говорили люди.



Принц Гарри / Sky News