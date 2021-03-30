Известный украинский шоумен Владимир Остапчук сообщил, что в его семье случилось горе. Умерла бабушка телеведущего Ольга, которой было 95 лет.

Умерла бабушка известного украинского телеведущего Владимира Остапчука. Печальную весть он сообщил в своем инстаграме.

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Умерла бабушка Владимира Остапчука

Бабушке шоумена Ольге было 95 лет. Владимир Остапчук, как узнал новость, сразу же поехал на родину – в город Умань. Он признался, что успел на прошлой неделе попрощаться с родной.

Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться,

– сообщил телеведущий.



Умерла бабушка Остапчука / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, ранее шоумен рассказывал о неприятной ситуации, которая произошла с его бабушкой Ольгой. У нее случился инсульт, женщина упала и разбила голову. Из-за этого родители Остапчука, которые живут в Умани, решили забрать бабушку Ольгу к себе. Телеведущий недавно навещал родных.

"Вы знаете, что у меня есть две бабушки, мамина и папина. И бабушка отца, она сама жила в деревне. Ну, ей конечно помогали, родители приезжали. И сейчас случилась не очень хорошая штука, у бабушки был инсульт, и бабушку привезли . Теперь у мамы моей две мамы, которые живут в Умани. Приехал помочь и конечно увидеть бабушек", – рассказывал телеведущий.



Владимир Остапчук с бабушкой / Фото с инстаграм-сториз