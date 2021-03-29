Известный украинский продюсер Александр Серый умер в следствии осложнений от коронавируса COVID-19. Его жизнь оборвалась 29 февраля в возрасте 59 лет.

Серый был исполнительным директором концертного зала Freedom Hall, а ранее – генпродюсером Первого канала. О его смерти сообщила в фейсбуке украинский продюсер Алена Мозговая.

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Украинские телевизионщики выражают соболезнования родным продюсера. "Covid ... Боже ... Саня ... у меня шок .. как так ... Спи спокойно Друг ... слов нет", – написала Мозговая.

"Саша! Нет слов ... Не могу поверить ... Обсуждали только спектакли, новые проекты ... Ты же сказал, что все будет ок ... Рыдаю", – написала эксперт телевизионных социальных проектов Марина Кинах.

Что известно об Александре Серого