Американский музыкальный продюсер Фил Спектор умер 16 января 2021 года в больнице в тюрьме. Ему был 81 год. Звезду называли одним из самых влиятельных лиц в истории поп-музыки.

Музыкальный продюсер Фил Спектор умер 81-летним. Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации подтвердил смерть знаменитости. Как пишет издание The New York Times, легенда умер в больнице тюрьмы.

Читайте также Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер от коронавируса

Стоит добавить, что месяц назад у звезды диагностировали COVID-19. Однако пока неизвестно, что стало причиной его смерти.

"Фил Спектор, влиятельный продюсер рок-н-ролла, известный альбомом "Wall of Sound", умер. Он отбывал наказание в тюрьме за убийство", – говорится в заметке.

Breaking News: Phil Spector, the influential rock ’n’ roll producer known for the “wall of sound,” has died. He had been serving a prison sentence for murder. https://t.co/D8Twt1JPFG — The New York Times (@nytimes) January 17, 2021

Биография Фила Спектора

Спектор начал музыкальную карьеру в 1958 году как автор песен, гитарист и бэк-вокалист калифорнийской группы The Teddy Bears. Благодаря синглу To Know Him Is to Love him коллектив получил первую строчку в Billboard Hot 100.

Впоследствии Фил Спектор отправился в Нью-Йорк, где и начал успешную карьеру. В разные времена он сотрудничал с Брюсом Спрингстином, Шер, Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers. Он также подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles – Let It Be. В период с 1961 до 1965 года продюсер записал 20 из 40 самых хитовых композиций того времени.

Еще в 80-х Фил Спектор страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Поэтому с тех пор почти прекратил музыкальную деятельность. Однако его до сих пор считают одним из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки.

Причина заключения Фила Спектора

С 2009 года Фил Спектор отбывал наказание в тюрьме за убийство голливудской актрисы и модели Ланы Кларксон. В феврале 2003 года полиция Лос-Анджелеса нашла тело 40-летней звезды в доме продюсера. Она погибла от пулевого ранения в голову. Адвокаты Фила Спектора попытались доказать, что актриса была в депрессии и совершила самоубийство, однако после нескольких лет судебной тяжбы знаменитость приговорили к 19-летнему, а после и пожизненному заключению.