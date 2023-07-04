Напомним, что о смерти сына сообщила названа дочь Роберта Де Ниро. Дрена призналась, что не может смириться с потерей и не знает, как ей жить дальше.

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Подробности смерти внука Роберта Де Ниро

19-летнего парня нашли мертвым 2 июля, он лежал в кресле в однокомнатной квартире на Уолл-стрит. Внука Роберта Де Ниро нашел его приятель, пришедший в гости к парню. Он и вызвал правоохранителей.

После обыска полиция поделилась первыми подробностями смерти Леандро. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что рядом с телом Леандро была тарелка с белым порошкообразным веществом.

Были ли это наркотики – пока не сказали официально. Однако СМИ предполагают, что у парня была передозировка запрещенными веществами.

Что написала мать Леандро

В комментариях мать Леандро сообщила, что кто-то продал парню таблетки с содержанием фентанила.



Дрена Де Ниро написала о смерти сына / Скриншот комментариев

В соцсетях Дрена снова обратилась к покойному сыну. Она опубликовала его счастливую фотографию и поблагодарила всех родных за поддержку. Женщина до сих пор не может смириться с этим горем.

Мое сердце болит так, как я даже не подозревала. Я не могу поверить, что это реально. Ты не заслуживал такой смерти, но я могу верить, что Богу нужен был сильный ангел в его армии. Мое сердце разбито навсегда. Я, папа, и твоя семья любим тебя,

– со слезами написала Дрена.



Покойный внук Роберта Де Ниро / Фото из инстаграммы Дрены

Добавим, что Дрена – названная дочь Роберта Де Ниро. Актер удочерил девушку, когда женился на актрисе Дайенн Эбботт и дал ей свою фамилию. Она неоднократно снималась в фильмах вместе со своим названным отцом.