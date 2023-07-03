Печальной новостью поделилась дочь Роберта Де Ниро – Дрена от первого брака. Актриса сообщила, что ушел из жизни ее сын Леандро, которого она родила в браке с художником Карлосом Родригесом.

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Пока неизвестна причина смерти. Названа дочь Роберта Де Ниро разбита горем.

Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя с того момента, как почувствовала в своем животике. Ты был моей радостью, сердцем. Я хотела бы быть рядом с тобой прямо сейчас. Я не знаю, как жить без тебя, но я попробую это сделать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой.

– трогательно написала Дрена.

Мама до сих пор не может поверить этому. Она признается, что надеется, что это ужасный сон и утром она проснется и все будет хорошо.



Дрена Де Ниро с сыном / Фото с ее инстаграммы

Отец Леандро в Инстаграмме поделился затемненным снимком, что также вызвало соболезнование. Сам не имеющий соцсетей Роберт Де Ниро пока не прокомментировал эту новость.

Интересно, что Леандро пошел актерской деятельностью по стопам матери и дедушки. У него были небольшие роли в фильмах "Звезда родилась", "Коллекция" и "Кабаре Максим".

Справка! Дрена – названная дочь Роберта Де Ниро. Актер удочерил девушку, когда женился на актрисе Дайенн Эбботт и дал ей свою фамилию. Она неоднократно снималась в фильмах вместе со своим названным отцом.

К слову, у легендарного актера всего семь детей. Самый молодой, седьмой ребенок родился в 2023 году. Де Ниро пока не раскрывает пол и имя ребенка. Предполагают, что мать ребенка – инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен.