Роберт Де Ниро давал интервью по поводу выхода своего нового комедийного фильма "Папин уикенд", премьера которого запланирована на конец мая, а в Украине 1 июня. Во время разговора репортер сказала: "Я знаю, что у вас шестеро детей", но актер неожиданно исправил ее.
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Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом
На самом деле семь. У меня только что родился ребенок,
– заявил Роберт Де Ниро.
Позже представители актера подтвердили, что он действительно отец семи детей. Однако так и не рассекретили, кто родил ему еще одного малыша. В последний раз звезду фильма "Крестный отец" видели с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. В июле 2022 года папарацци сфотографировали звезд на испанском курорте, когда они держались за руки.
- Напомним, что Роберт Де Ниро был женат дважды – с актрисой и певицей Дайан Эбботт, с которой прожил 12 лет, и светской львицей Грейс Хайтауэр, с которой расстался в 2018 году после 21 года брака.
- От этих женщин у актера по двое детей, а еще двоих ему родила бывшая подруга Туки Смит.
- Так, самой старшей дочери Дрени 51 год, а самой младшей Гелен – 11 лет.