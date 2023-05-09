Роберт Де Ниро давал интервью по поводу выхода своего нового комедийного фильма "Папин уикенд", премьера которого запланирована на конец мая, а в Украине 1 июня. Во время разговора репортер сказала: "Я знаю, что у вас шестеро детей", но актер неожиданно исправил ее.

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Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

На самом деле семь. У меня только что родился ребенок,

– заявил Роберт Де Ниро.

Позже представители актера подтвердили, что он действительно отец семи детей. Однако так и не рассекретили, кто родил ему еще одного малыша. В последний раз звезду фильма "Крестный отец" видели с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. В июле 2022 года папарацци сфотографировали звезд на испанском курорте, когда они держались за руки.