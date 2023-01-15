Умер Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский артист

Умер грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. В течение жизни он поддерживал Украину.

Ушел из жизни известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе. Он был автором песен, актером, режиссером, сценаристом и эстрадным певцом.

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Умер Вахтанг Кикабидзе

О потере сообщило грузинское издание 15 января. Пока детали его смерти неизвестны. Однако у Вахтанга Константиновича долгое время были проблемы со здоровьем. Он находился на постоянном диализе (очищение крови, используемое при почечной недостаточности). В ноябре 2021 года он приезжал в Киев, имея катетер в горле.

Что известно о Вахтанге Кикабидзе

Грузинская знаменитость родился в Тбилиси, где учился и получил высшее образование.

Карьера киноактера и сценариста

Он дебютировал в кино в 1966 году, снявшись в фильме "Встреча в горах". Имел роли в лентах "Не печалься!", "Мелодии Верийского квартала" и "Мимино", получивший Государственную премию СССР. Среди других фильмов и сериалов в творчестве Вахтанга Константиновича были:

1970 – "Орера, полный вперед!";

1971 – "Я, следователь";

1984 – "ТАСС уполномочен заявить...";

1994 – "Веселенькая поездка".

По своему сценарию Кикабидзе снял комедию в четырех новеллах "Будь здоров, дорогой!" (1981), а также фильм "Мужчины и все остальные" (1985).

Карьера певца

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе пришел в ансамбль "Орера", где был вокалистом и играл на ударных. Исполнитель популярных песен "Чито Гврито", "Мои года – мое богатство", "Проводы любви" и многие другие.

Имеет множество наград, лауреат многих конкурсов, Народный артист Грузинской ССР, почетный гражданин Тбилиси.

Семья и личная жизнь

Мать Вахтанга Константиновича – Манана Багратиони, происходила из грузинского княжеского рода. Она была известной певицей. Отец работал журналистом и был военным.

Жена Вахтанга Кикабидзе Ирина была примой-балериной Тбилисского театра оперы и балета и заслуженной артисткой Грузии. Она скончалась от продолжительной болезни 11 октября 2021 года.

У Вахтанга Кикабидзе осталось двое детей и трое внуков. Приемная дочь Марина Сагарадзе – актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. Сын Константин Кикабидзе – художник, сейчас живет в Канаде.

Позиция относительно вторжения в Грузию и войны в Украине

Вахтанг Кикабидзе снискал славу и популярность во времена СССР, но он отказался от концертов в России и "Ордена Дружбы" после того, как страна ворвалась в Грузию в 2008 году. "Я мог бы этого не делать, но мне было бы стыдно смотреть на себя в зеркало и общаться со своими внуками", – говорил тогда Кикабидзе.

После вторжения России в Украину в 2014 году и оккупации Крыма, он обратился с поддержкой к украинцам. Весной 2015 он дал сольный концерт в Киеве и посвятил выступление памяти Небесной сотни. В июле 2019 грузин выступал на Донбассе (в частности, в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном) в честь 5-летия освобождения от российско-террористических захватчиков. В 2021 году он вместе с Екатериной Бужинской записал видеопоздравления с Днем Независимости Украины.

Вахтанг Кикабидзе поддержал Украину и тогда, когда Россия совершила полномасштабное вторжение.

Эта гнусная война выходит из больной головы. Геноцид – это страшная вещь, это такое преступление, которое карается очень серьезно,

– говорил он.

Исполнитель высказывался об украинских и грузинских звездах, которые продолжали в то время ездить в Россию для заработка. "То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет", – делился Кикабидзе.