Об уходе в вечность Ирины Кебадзе сообщил директор ее мужа Вахтанга – Олег Толмачев. Другой продюсер Кикабидзе рассказал, что Ирина долгое время болела и плохо себя чувствовала. У женщины развился склероз и другие проблемы, которые очень испортили ее здоровья.
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Сам Вахтанг Кикабидзе еще не комментировал факт смерти жены, однако известно, что вскоре ее похоронят. Пара прожила в браке 56 лет и имеет общего сына Константина. У Ирины от предыдущего брака есть дочь Марина, которую после их бракосочетания удочерил Кикабидзе.
Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе / Фото из фейсбука дочери Марины