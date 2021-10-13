Об уходе в вечность Ирины Кебадзе сообщил директор ее мужа Вахтанга – Олег Толмачев. Другой продюсер Кикабидзе рассказал, что Ирина долгое время болела и плохо себя чувствовала. У женщины развился склероз и другие проблемы, которые очень испортили ее здоровья.

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Сам Вахтанг Кикабидзе еще не комментировал факт смерти жены, однако известно, что вскоре ее похоронят. Пара прожила в браке 56 лет и имеет общего сына Константина. У Ирины от предыдущего брака есть дочь Марина, которую после их бракосочетания удочерил Кикабидзе.



Вахтанг Кикабидзе и Ирина Кебадзе / Фото из фейсбука дочери Марины

Справка: Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия. Несмотря на успех в карьере на территории России и Грузии, после оккупации российским агрессором Крыма и Востока Украины он поддержал украинцев. Весной 2015 года Вахтанг Кикабидзе в рамках всеукраинского тура дал сольный концерт в Киеве. Свое двухчасовое выступление Вахтанг посвятил памяти Небесной сотни. Через четыре года, в июле 2019-го он выступал в городах украинского Донбасса (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное) в честь 5-летия освобождения от российско-террористических захватчиков.