Умер украинский сценарист и кинорежиссер Геннадий Тарасуль

Известный украинский режиссер и член Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Геннадий Тарасуль ушел из жизни 8 февраля. Мужчине было 87 лет.

О потере одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ Геннадия Тарасуля известили его коллеги. Причина смерти режиссера и время прощания с ним еще не объявлены.

Читайте также Умер актер Говард Хессеман – звезда "Полицейской академии"

Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда,

– написали в скорбном сообщении представители Одесского отделения НСКУ.

Умер Геннадий Тарасуля / Фото Pexels

Что известно о Геннадии Тарасуля?