Сценарист культового американского мультипликационного сериала "Симпсоны", Марк Вилмор. Мужчина умер после заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.

Источник: The Mirror

О смерти Марка Вилмора сообщил его старший брат Ларри на своей странице в Twitter.

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"Мой дорогой брат, Марк Эдвард Вилмор, скончался прошлой ночью. Он боролся с коронавирусной инфекцией и другими болезнями, от которых долго страдал. Мой брат был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, младший брат". – написал Ларри.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Марк Вилмор был талантливым американским телевизионным сценаристом и продюсером. В его творчестве много сценариев к различным фильмам и шоу, но самой выдающейся была работа над мультсериалом "Симпсоны". Перед работой над этим популярным мультипликационным сериалом, к которому Вилмор присоединился в 2002 году, он работал над "Вечерним шоу" с Джеем Лено. Также, сценарист был 10-кратным номинантом на премию "Эмми".