Умер сценарист "Симпсонов" Марк Вилмор
Сценарист культового американского мультипликационного сериала "Симпсоны", Марк Вилмор. Мужчина умер после заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.
Источник: The Mirror
О смерти Марка Вилмора сообщил его старший брат Ларри на своей странице в Twitter.
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"Мой дорогой брат, Марк Эдвард Вилмор, скончался прошлой ночью. Он боролся с коронавирусной инфекцией и другими болезнями, от которых долго страдал. Мой брат был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, младший брат". – написал Ларри.
Марк Вилмор был талантливым американским телевизионным сценаристом и продюсером. В его творчестве много сценариев к различным фильмам и шоу, но самой выдающейся была работа над мультсериалом "Симпсоны". Перед работой над этим популярным мультипликационным сериалом, к которому Вилмор присоединился в 2002 году, он работал над "Вечерним шоу" с Джеем Лено. Также, сценарист был 10-кратным номинантом на премию "Эмми".
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