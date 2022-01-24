Умер Тьерри Мюглер: самые яркие страницы из жизни легендарного дизайнера

Французский дизайнер Тьерри Мюглер умер 23 января 2022 года. Выдающемуся кутюрье было 73 года. Фотографа и основателя модного дома Mugler знали во всем мире не только из-за его коллекций, но и за динамичный и экстравагантный образ его жизни.

Коллекции Тьерри Мюглера всегда отличались новаторством форм и фасонов, авангардизмом и фееричностью. Его одежду носили самые известные модели и актрисы, как к примеру, Линда Евангелиста и Деми Мур. Поэтому, потеря кутюрье изрядно всколыхнула мир моды. Точной информации от чего умер Мюглер – нет. Однако, его менеджер подтвердил, что дизайнер отошел в мир иной "по естественным причинам".

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Умер Тьерри Мюглер: биография дизайнера

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском городе Страсбург. С детства мальчик загорелся искусством, а именно танцами и рисованием. Семья поддерживала Тьерри, и в 9 лет он посетил первое занятие по классическому балету. Дизайнер достиг успехов и позже даже танцевал в труппе Национальной оперы Рейна целых 6 лет.

Тьерри Мюглер какое-то время учился в Страсбургской школе декоративных искусств, намереваясь стать дизайном интерьеров. Тем не менее, сердце звало к другому делу – моде, поэтому в 1969 году он переехал в Париж, где начал работать модным стилистом.

Умер Тьерри Мюглер : биография / Фото Getty Images

Мужчина разрабатывал дизайны для небольшого бутика и одновременно испытывал свои силы в других проектах. Молодого и талантливого кутюрье быстро заметили, поэтому его работы стали появляться в больших домах моды Барселоны, Лондона и Милана.

В 1973 году Мюглер выпустил свою первую коллекцию женской одежды под названием Café de Paris. Одежде были присущи строгие формы. Дизайнер смиксовал мотивы 40-х годов и урбанистику и сдобрил это все агрессивной сексуальностью. Позже такой стиль стал визитной карточкой Мюглера.

Мюллер с Жаном-Полем Готье / Фото Getty Images В 1977 году кутюрье вновь "взрывает" fashion-мир своими идеями и представляет публике свою первую "коллекцию-спектакль". Мужчина переосмыслил моду, как зрелище и устроил настоящее шоу. К слову, для показов выбирали лишь самых известных супермоделей того времени – Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту.

Линда Евангелиста на шоу Mugler / Фото Getty Images Получив бешеную популярность, Тьерри Мюглер в 1978 году открывает двери собственного дома. Со временем, дизайнер представил много коллекций, которые были рассчитаны только на состоятельных людей и имели большой коммерческий успех. В начале 1990-х Мюглера приглашают стать членом Синдиката высокой моды. Затем, по их просьбе он создаст легендарную черное платье макси для фильма "Непристойное предложение", где главную героиню играла Деми Мур.

Деми Мур в платье Mugler / Кадр из фильма Через некоторое время дела модного дома Thierry Mugler ухудшились, поэтому его основатель решает покинуть этот бизнес. Дизайнер отправился в Нью-Йорк и стал создавать костюмы для фильмов и театральных спектаклей, а также занимался выпуском духов. Некоторое время мужчина был персональным стилистом певицы Бейонсе и создавал костюмы для ее сценических выступлений, а также придумывал образы для артистов Цирка Дю Солей. В 2019 году Тьерри Мюглер одевал Ким Кардашьян на Met Gala.