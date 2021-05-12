Печальную весть об уходе в вечность Нормана Ллойда сообщило издание The Hollywood Reporter ссылаясь на сына актера Майкла. Причину смерти не сообщают.

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Норман Ллойд был старейшим актером в мире, который не завершал свой карьерный путь даже несмотря на столь почтенный возраст. Со слов продюсера Дина Харгроува, который был другом покойного, Ллойд до последнего принимал участие в составах жюри разных конкурсов, был активным участником фестивалей и шоу.

Умер Норман Ллойд / Фото из открытых источников

Что известно про Нормана Ллойда

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. В 15 лет будущий актер сумел поступить в университет на юридический факультет. Однако юрист из него не вышел. Еще во время учебы, увидев, как большая часть выпускников этого престижного вуза работает таксистами, молодой человек заявил, что хочет для себя другой судьбы.

Умер старейший в мире актер Норман Ллойд / Фото из кадров фильма

Актерская карьера Ллойда началась в 30-е годы XX века и продолжалась более 90 лет. За плодотворный труд и большие достижения в сфере кинематографа, Нормана Ллойда наградили премией Венецианского кинофестиваля, а также дважды номинировали на премию Эмми. За всю свою жизнь артист снялся в более чем 60 шоу и фильмах.

Самые известные из них были: