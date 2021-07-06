Умер режиссер "Супермена", "Омена" и "Смертельного оружия" Ричард Доннер
Источник:The Sun
На 91 году жизни умер известный американский кинорежиссер Ричард Доннер. Именно он снял известные фильмы "Омен", "Супермен".
Также наиболее известным является его "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. Ричард Доннер снял все четыре части.
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Умер известный режиссер Ричард Доннер
Смерть режиссера изданию подтвердила жена режиссера Лорен Шуллер Доннер. Она не назвала причину смерти режиссера.
Все актеры и коллеги, с которыми работал Доннер вспоминают его доброту и помощь от него. К примеру, кому-то оплатил лечение, кому-то обучение.
Жена Доннера пояснила, что личность режиссера проявляется в его фильмах.
Веселый, больше жизни, громкий, сильный, с большим мягким сердцем,
– сказала жена режиссера.
Самые известные фильмы
Ричард Доннер снял такие известные фильмы:
- "16 кварталов",
- "Омен",
- "Леди-ястреб",
- "Болваны" и "Супермена", в котором главную роль исполнил Кристофер Рив.
Ричард Доннер также был продюсером фильмов Donners Company, которая принадлежит ему и его жене.
Кстати, режиссер никогда не получал "Оскара", однако на его звезда есть на голливудской Аллее славы.
Доннер с женой держит свою звезду на Аллее Славы в Голливуде / Фото Getty Images
Биография Ричарда Доннера
Источник: Википедия
- Ричард Доннер родился в еврейской семье в 1930 году в Нью-Йорке.
- Карьеру начинал театральным актером, потом был режиссером на телевидении.
- Первым снял фильм "X-15", который не принес успеха. Ричард вернулся к телевизионной работе.
- Впоследствии уже были фильмы "Омен", "Супермен", "Болваны", "Леди ястреб", "Смертельное оружие".