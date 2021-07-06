Также наиболее известным является его "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном. Ричард Доннер снял все четыре части.

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Умер известный режиссер Ричард Доннер

Смерть режиссера изданию подтвердила жена режиссера Лорен Шуллер Доннер. Она не назвала причину смерти режиссера.

Все актеры и коллеги, с которыми работал Доннер вспоминают его доброту и помощь от него. К примеру, кому-то оплатил лечение, кому-то обучение.

Жена Доннера пояснила, что личность режиссера проявляется в его фильмах.

Веселый, больше жизни, громкий, сильный, с большим мягким сердцем,

– сказала жена режиссера.

Самые известные фильмы

Ричард Доннер снял такие известные фильмы:

"16 кварталов",

"Омен",

"Леди-ястреб",

"Болваны" и "Супермена", в котором главную роль исполнил Кристофер Рив.

Ричард Доннер также был продюсером фильмов Donners Company, которая принадлежит ему и его жене.

Кстати, режиссер никогда не получал "Оскара", однако на его звезда есть на голливудской Аллее славы.



Доннер с женой держит свою звезду на Аллее Славы в Голливуде / Фото Getty Images

Биография Ричарда Доннера

Источник: Википедия