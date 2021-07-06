Також найбільш відомою є його "Смертельна зброя" з Мелом Гібсоном. Річард Доннер зняв всі чотири частини.
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Помер відомий режисер Річард Доннер
Смерть режисера виданню підтвердила дружина режисера Лорен Шуллер Доннер. Вона не назвала причину смерті.
Всі актори та колеги, з якими працював Доннер згадують його доброту та вміння допомогти. Приміром, комусь оплатив лікування, комусь навчання.
Дружина Доннера пояснила, що особистість режисера проявлялась у його фільмах.
Веселий, більший за життя, голосний, сильний, з великим м'яким серцем,
– сказала дружина режисера.
Найвідоміші фільми
Річард Доннер зняв такі відомі фільми:
- "16 кварталів",
- "Омен",
- "Леді-яструб",
- "Бовдури" та "Супермена", в якому головну роль виконав Крістофер Рів.
Річард Доннер також був продюсером фільмів Donners Company, яка належить йому та його дружині.
До речі, режисер ніколи не отримував "Оскара", проте його зірка є на голлівудській Алеї слави.
Доннер з дружиною тримає свою зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото Getty Images
Біографія Річарда Доннера
Джерело: Вікіпедія
- Річард Доннер народився у єврейській родині 1930 року в Нью-Йорку.
- Кар'єру починав театральним актором, потім був режисером на телебаченні.
- Першим зняв фільм "X-15", який не приніс успіху. Річард повернувся до телевізійної роботи.
- Згодом вже були фільми "Омен", "Супермен", "Бовдури", "Леді яструб", "Смертельна зброя".