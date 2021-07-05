Владимир Меньшов отличился не только своими кинокартинами, но и высказываниями об Украине. В частности режиссер подчеркивал, что России необходимо активнее вмешиваться в процессы, которые происходят в нашем государстве.

К теме Умер российский режиссер Владимир Меньшов

Биография Владимира Меньшова

Режиссер родился в 1939 году в Баку, в семье члена НКВД.

В 1965 году он получил диплом Школы-студии МХАТа, а в 1970 – окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

За время актерской карьеры Меньшов сыграл более 100 ролей в кино и телефильмах.

В 1980 году режиссер получил Оскар за фильм "Москва слезам не верит". Лента победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В 1981 году он стал соавтором сценария к фильму "Ночь коротка", который производила киностудия имени Александра Довженко.

Владимир Ментшов был женат. Его избранницей стала российская актриса Вера Алентова. Пара воспитывала дочь Юлию Меньшову, которая работает актрисой и телеведущей.

Данные собраны на основе Википедии

Фильмография Владимира Меньшова

Меньшов успел сыграть в более чем 100 киноработах. Среди самых известных:

"Любовь и голуби";

"Снегурочку вызывали?";

"Любовь-морковь 3";

"Выкрутасы";

"Высоцкий. Спасибо, что живой".



Владимир Ментшов на съемочной площадке / Фото "Коммерсанта"

Режиссерские работы:

"Розыгрыш";

"Москва слезам не верит";

"Любовь и голуби";

"Ширли-мырли";

"Зависть богов";

"Большой вальс".

Написал сценарии к таким лентам:

"Счастливый Кукушкин";

"Я служу на границе";

"Ночь коротка";

"Ширли-мырли";

"Зависть богов";

"Большой вальс".

Данные собраны на основе Википедии

Владимир Меньшов про Крым, Донбасс и войну

Режиссер заявлял, что России нужно активнее вмешиваться в государственные процессы, которые происходили в Украине в начале Революции Достоинства и после нее: "Если у нас и были ошибки, то они были связаны с тем, что мы недостаточно в этот процесс вмешивались. Кажется, мы надеялись, что перебесятся, перемелется – мука будет. Рассчитывали на то, что всплеск национализма и антироссийских настроений возник во всех республиках из-за смешения антикоммунизма и антироссийских взглядов. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам заявляли и кричали "москаляку на гиляку".

Меньшова возмущало то, что к России возникают какие-то претензии, а в украинских университетах преподавателей просят читать лекции только на украинском языке.

Я не вижу оснований для того, чтобы к нашей стороне возникали претензии. Что мы сделали не так, что теперь всегда перед ними виноваты? Говорят, чтобы не говорили по-русски. Я видел этих людей, как они разговаривают. Это ужас. Они заставляют нас говорить на украинском в стенах университета. Увольняют за то, что некий профессор не владеет украинским языком. Почему же они сходят с ума? Сделаем два государственных языка! Но нет...,

– говорил Меньшов.



Владимир Меньшов / Фото "Обласстной газеты"

Режиссер поддерживал российскую оккупацию Крыма и постоянно говорил о том, что жители Донбасса "просят Россию взять их под свою опеку": "Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда Крым, Донбасс, Луганск в претензиях к нам, которые выдвигает западное общество, записывали бы через запятую".

Владимир Меньшов также добавлял, что народ ждет дальнейших действий по Донбассу: "Народ ждет, а мы делаем вид, что наблюдаем за развитием событий со стороны. У Путина уже было много успешных проектов в международных делах. Хочется думать, что и здесь он понимает, что делает и куда направляет страну".

Россияне, которые не поддержали действия России в отношении Украины, просто не прошли проверку Крымом. Воссоединение с полуостровом стало переломным моментом. Те, кто тогда занял жесткую позицию, что Крым не наш, сейчас испытывают большие трудности. Я это вижу на талантливых людях, которые стали маргинальными личностями,

– заявлял режиссер.

Меньшов не только словесно, но и финансово поддерживал пророссийских боевиков. В 2017 году он перечислил захватчикам миллион российских рублей.

В марте 2016 года Служба безопасности Украины запретила Владимиру Меньшову въезд на территорию страны сроком на 5 лет.