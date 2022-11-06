Умер певец и рэпер Аарон Картер: его нашли мертвым в ванной

В Ланкастере скончался 34-летний американский музыкант Аарон Картер. Его нашли мертвым в ванной комнате, но причина смерти неизвестна.

Певец и рэпер Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет. Американский исполнитель стал известен в 2000-х годах после релиза песни Aaron's Party.

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Умер Аарон Картер

Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Ланкастере, штат Калифорния, в воскресенье 6 ноября утром. Как сообщают источники, Аарона увидели в ванной. Однако детективы еще не сообщают причины смерти – сейчас идет следствие, дом огорожен предохранительной лентой, работают медики и полицейские.

Сейчас очень плохое время, мы пытаемся выяснить, что произошло и в чем причина. Мы так же расстроены, как и все, и надеемся, что поклонники смогут подумать и помолиться за его семью,

– говорят представители музыканта.

Чем известен Аарон Картер

, ночью 1 ноября в Хьюстоне застрелили рэпера Takeoff . Трагедия произошла в боулинг-клубе.