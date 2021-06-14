Умер Нед Битти – звезда "Супермена" и номинант на Оскар

В США 13 июня не стало известного американского актера Неда Битти. Номинанту на премию Оскар было 83 года. Причиной смерти считают природные обстоятельства.

Умер Нед Битти

13 июня скончался знаменитый американский актер Нед Битти. Актер прославился благодаря участию в фильме "Супермен". При этом за лучшую второстепенную мужскую роль в ленте "Телесеть" его номинировали на кинопремию Оскар.

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Причину смерти Неда Битти назвала менеджер по работе с талантами Shelter Entertainment Group Дебора Миллер. Она также отметила, что актер был вместе с семьей и близкими.

Нед умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких,

– рассказала менеджер.

Биография Неда Битти

Нед Битти родился в 1937 году в штате Кентукки. Он с детства начал зарабатывать деньги, выступая с вокальным квартетом в церквях и парикмахерских.

Впервые на театральной сцене Нед выступил в 19 лет. Парень ходил в колледж, но высшего образования так и не получил. Впоследствии он начал играть в театре Луисвиля, затем работал в театрах Вашингтона и Хьюстона.

Актер находился в 4 браках и был отцом 8 детей.

Кинокарьера Неда Битти

На больших экранах актер дебютировал в 1972 году. Он сыграл роль одного из четырех парней, которые отправились в путешествие на каноэ в фильме "Освобождение".

Знаменитость был номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть" (1976 года), а также на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Услышь мою песню".

В 1978 году Нед Битти исполнил роль неуклюжего Отиса в ленте "Супермен". Ранее американский еженедельник Daily Variety называл Битти "самым занятым актером Голливуда".

Самые известные ленты с участием Битти: