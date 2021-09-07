Умер актер Майкл Уильямс – звезда "Прослушки", Battlefield 2042 и "Подпольной империи"

Известный актер из США Майкл Кеннет Уильямс умер в Нью-Йорке в возрасте 54 лет. Его тело нашли в пентхаусе 6 сентября.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Американские СМИ пишут, что причиной могла стать передозировка наркотиками.

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Умер Майкл Уильямс: краткая биография

Тело 54-летнего актера обнаружил в его же пентхаусе в Нью-Йорке племянник Майкла Уильямса.

О причине смерти официально не говорят.

Но СМИ (например NBC 4 New York) отмечают, что речь идет о передозировке наркотиками (героин или фентанил).

Заметим, актер много лет открыто рассказывал о своей зависимости и борьбе с ней.



Майкл Уильямс, вероятно, умер из-за наркотиков / Фото AP

В течение карьеры Уильямс исполнил более 50 ролей в фильмах и примерно 30 в сериалах. Как отмечают в Википедии, он прославился игрой:

В сериалах "Клан Сопрано" (The Sopranos), "Прослушка" (The Wire), "Подпольная империя" (Boardwalk Empire).

И фильмах "12 лет рабства" (12 Years a Slave) и "Судная ночь 2" (The Purge: Anarchy).

Хорошо знают Майкла Уильямса и фанаты видеоигр. Именно он сыграл сержанта Кимбла "Ирландца" Грейвса в Battlefield 4 и Battlefield 2042, а также Мусу в Assassin's Creed.



В активе Уильямса более 50 фильмов и 30 сериалов / Фото AP

Вильямса 5 раз номинировали на премию Эмми. Последний раз – за роль в сериале "Страна Лавкрафта". Ее актер мог получить 19 сентября.

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