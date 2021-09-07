Правоохоронці з'ясовують обставини смерті. Американські ЗМІ пишуть, що причиною могло стати передозування наркотиками.

Цього ж дня Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Помер Майкл Вільямс: коротка біографія

Тіло 54-річного актора знайшов у його ж пентхаузі в Нью-Йорку племінник Майкла Вільямса.

Про причину смерті офіційно не кажуть.

Але ЗМІ (як-от NBC 4 New York) зазначають, що мовиться про передозування наркотиками (героїн або фентаніл).

Зауважимо, актор багато років відкрито розповідав про свою залежність та боротьбу із нею.



Майкл Вільямс, ймовірно, помер через наркотики / Фото AP

Упродовж кар'єри Вільямс виконав понад 50 ролей у кінострічках і приблизно 30 у серіалах. Як зазначають у Вікіпедії, він прославився грою:

У серіалах "Клан Сопрано" (The Sopranos), "Дроти (Прослушка)" (The Wire), "Підпільна імперія" (Boardwalk Empire).

І фільмах "12 років рабства" (12 Years a Slave) і "Судна ніч 2 "(The Purge: Anarchy).

Добре знають Майкла Вільямса і фанати відеоігор. Саме він зіграв сержанта Кімбла "Ірландця" Грейвса в Battlefield 4 і Battlefield 2042, а також Мусу в Assassin's Creed.



У доробку Вільямса понад 50 фільмів та 30 серіалів / Фото AP

Вільямса 5 разів номінували на премію Еммі. Востаннє – за роль у серіалі "Країні Лавкрафт". Її актор міг отримати 19 вересня.

Читайте також У Г'ю Джекмана з "Людей Ікс" помер батько