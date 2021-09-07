Правоохоронці з'ясовують обставини смерті. Американські ЗМІ пишуть, що причиною могло стати передозування наркотиками.

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Помер Майкл Вільямс: коротка біографія

Тіло 54-річного актора знайшов у його ж пентхаузі в Нью-Йорку племінник Майкла Вільямса.

  • Про причину смерті офіційно не кажуть.
  • Але ЗМІ (як-от NBC 4 New York) зазначають, що мовиться про передозування наркотиками (героїн або фентаніл).

Зауважимо, актор багато років відкрито розповідав про свою залежність та боротьбу із нею.

Майкл Вільямс
Майкл Вільямс, ймовірно, помер через наркотики / Фото AP

Упродовж кар'єри Вільямс виконав понад 50 ролей у кінострічках і приблизно 30 у серіалах. Як зазначають у Вікіпедії, він прославився грою:

  • У серіалах "Клан Сопрано" (The Sopranos), "Дроти (Прослушка)" (The Wire), "Підпільна імперія" (Boardwalk Empire).
  • І фільмах "12 років рабства" (12 Years a Slave) і "Судна ніч 2 "(The Purge: Anarchy).

Добре знають Майкла Вільямса і фанати відеоігор. Саме він зіграв сержанта Кімбла "Ірландця" Грейвса в Battlefield 4 і Battlefield 2042, а також Мусу в Assassin's Creed.

Вільямс
У доробку Вільямса понад 50 фільмів та 30 серіалів / Фото AP

Вільямса 5 разів номінували на премію Еммі. Востаннє – за роль у серіалі "Країні Лавкрафт". Її актор міг отримати 19 вересня.

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