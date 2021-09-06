Звезда фильмов "Люди Икс" Хью Джекман сообщил, что отец умер рано утром. Он не стал раскрывать причину смерти. Похоже, Крис Джекман ушел из жизни от старости, ведь его самому младшему звездному сыну – 52 года.

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В первые часы дня отца мой папа мирно умер. И хотя есть глубокая печаль, я полон благодарности и любви. Мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил жизнь своей семье, работе и вере,

– щемяще написал Хью Джекман.

"Я молюсь, чтобы сейчас он обрел покой в мире с Богом", – добавил голливудский актер.

Прощальное сообщение Хью Джекман дополнил фото покойного отца. Похоже, звезда хочет, чтобы его папу запомнили жизнерадостным мужчиной, ведь даже на этом кадре он улыбается.



Отец Хью Джекмана Крис Джекман / Фото из инстаграма актера

Как передает Hello, Хью Джекман был близок с отцом. В 60-х годах его родители эмигрировали в Австралию из Великобритании, а впоследствии развелись. 8-летний парень и двое его братьев остались жить с отцом, а две сестры – вернулись в Великобританию с мамой. Звезда Hello, Хью Джекман был близок с папой. В 60-х годах его родители эмигрировали в Австралию из Великобритании, а впоследствии развелись. 8-летний парень и двое его братьев остались жить с отцом, а две сестры – вернулись в Великобританию с мамой.

Звезда "Людей Икс" неоднократно заявлял, что папа научил его всему – проявлять уважение к другим, упорно работать, никогда не прекращать расти и развиваться. С мамой Грейс Уотсон Хью Джекман примирился лишь в возрасте 43 лет.