Умер легендарный Чарли Уоттс – барабанщик The Rolling Stones
Источник:BBC News
80-летний Чарли Уоттс умер во вторник, 24 августа. Легендарный барабанщик группы The Rolling Stones ушел из жизни в одной из больниц Лондона.
О смерти британского музыканта Чарли Уоттса сообщил его публицист. Тяжелую потерю подтвердили участники рок-группы The Rolling Stones.
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"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", – говорится в сообщении.
Родные вспоминают участника The Rolling Stones как "любящего мужа, отца, дедушку" и "одного из величайших барабанщиков своего времени".
Похоже, публика так и не узнает деталей смерти талантливого Чарли Уоттса, ведь его публицист обратился к общественности с просьбой уважать конфиденциальность его семьи и близких друзей.Стоит отметить, в 2004 году Чарли Уоттс лечился от рака горла, а несколько недель назад отказался от гастрольного тура The Rolling Stones. Как объясняли представители барабанщика, все для того, чтобы он выздоровел после "успешной медицинской процедуры". Деталей они не уточняли.
Реакция звезд на смерть Чарли Уоттса из The Rolling Stones
- "Покойся с миром, Чарли Уоттс. Спасибо за замечательную музыку", – высказался гитарист Найл Роджерс в твиттере.
- "Боже, благослови Чарли Уоттса. Мы будем скучать по тебе. Мира и любви семье", – написал в твиттере Ринго Старр, прославившийся как участник The Beatles.
- "Очень грустный день. Чарли Уоттс был лучшим барабанщиком. Самым стильным из мужчин и блестящей компанией. Мои глубокие соболезнования Ширли, Серафине и Шарлотте. И конечно, The Rolling Stones", – написал Элтон Джон в твиттере.