Умер легендарный Чарли Уоттс – барабанщик The Rolling Stones

80-летний Чарли Уоттс умер во вторник, 24 августа. Легендарный барабанщик группы The Rolling Stones ушел из жизни в одной из больниц Лондона.

О смерти британского музыканта Чарли Уоттса сообщил его публицист. Тяжелую потерю подтвердили участники рок-группы The Rolling Stones.

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"С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи", – говорится в сообщении.

Родные вспоминают участника The Rolling Stones как "любящего мужа, отца, дедушку" и "одного из величайших барабанщиков своего времени".

Похоже, публика так и не узнает деталей смерти талантливого Чарли Уоттса, ведь его публицист обратился к общественности с просьбой уважать конфиденциальность его семьи и близких друзей.

Реакция звезд на смерть Чарли Уоттса из The Rolling Stones

"Покойся с миром, Чарли Уоттс. Спасибо за замечательную музыку", – высказался гитарист Найл Роджерс в твиттере.

в твиттере. "Боже, благослови Чарли Уоттса. Мы будем скучать по тебе. Мира и любви семье", – написал в твиттере Ринго Старр , прославившийся как участник The Beatles.

, прославившийся как участник The Beatles. "Очень грустный день. Чарли Уоттс был лучшим барабанщиком. Самым стильным из мужчин и блестящей компанией. Мои глубокие соболезнования Ширли, Серафине и Шарлотте. И конечно, The Rolling Stones", – написал Элтон Джон в твиттере.

Стоит отметить, в 2004 году Чарли Уоттс лечился от рака горла, а несколько недель назад отказался от гастрольного тура The Rolling Stones. Как объясняли представители барабанщика, все для того, чтобы он выздоровел после "успешной медицинской процедуры". Деталей они не уточняли.