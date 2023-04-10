От рака скончался музыкант группы ABBA Лассе Велландер
Источник:DailyMail
7 апреля скончался гитарист популярной шведской группы ABBA Лассе Велландер. Ему было 70 лет и недавно он заболел раком, который и унес жизнь музыканта.
Музыкант из ABBA работал над самыми громкими хитами культовой шведской группы, также он принимал участие в записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году. Однако из-за болезни Лассе перестал работать над песнями.
К теме Защищая Украину: погиб талантливый музыкант и дирижер Константин Старовицкий
Причиной смерти музыканта стал рак.
С невыразимой печалью должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Он недавно заболел быстро распространяющимся раком и утром в Страстную пятницу, 7 апреля, он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе,
– сообщили в семье Лассе Велландера.
Лассе Велландер был очень популярен / Фото из соцсетей
Что известно о музыкальной деятельности Лассе Велландера
- Интересно, что в 1981 году шведский музыкант выпустил сольный альбом, а за музыкальную карьеру он спродюсировал и выпустил еще 11 альбомов.
- Сотрудничать с ABBA артист начал почти 50 лет назад – в октябре 1974 года. Первой совместной работой стали хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. В общей сложности гитарист принял участие в записи 24 песен и всех восьми альбомов группы.
- После распада группы в 1982 году Лассе Велландер сотрудничал с другими шведскими артистами. Кроме того, в 2008 году гитарист был привлечен к записи саундтреков к фильму Mamma Mia.