Скончался советский и российский певец Юрий Шатунов, наиболее известный участием в группе "Ласковый май". Утрату артиста подтвердил его менеджер российским телеграм-каналам, сообщает 24 канал.

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Умер Юрий Шатунов

Исполнителю было 48 лет. По информации некоторых СМИ, у него случился обширный инфаркт. Впрочем, другие говорят, что причиной смерти послужила сердечная недостаточность.

Певец умер в домодедовской больнице. У него была острая сердечная недостаточность. Шатунову было 48 лет,

– сообщил менеджер Юрия Шатунова.

Любопытно, что незадолго до смерти Юрий Шатунов планировал возвращение в музыкальную индустрию. Он хотел возобновить концертную деятельность и исполнять свои хиты нулевых.

Что известно о Юрии Шатунове

Музыкант и исполнитель родился в Башкирии в 1973 году. Когда ему было 3 года, родители развелись, поэтому он с мамой переехал в другой город. В возрасте 10 лет мама Шатунова умерла из-за проблем с сердцем, поэтому парня взяла на воспитание тетя. Однако он убегал из дома и бродил по селам, из-за чего впоследствии его перевели в детский дом.

В Оренбургской школе-интернате началась его история как певца. Там он познакомился с Сергеем Кузнецовым, заведующим кружком художественной самодеятельности. Кузнецов стал основателем коллектива "Ласковый май" в 1986 году.

Через два года директором группы стал Андрей Разин. Частично благодаря ему "Ласковый май" получил безумную огласку в конце 80-х. Коллектив "переехал" в Москву и развивался там. Он стал первой подростковой группой, ведь был наиболее популярен среди девушек и парней в возрасте 13 – 18 лет.

"Ласковый май" проводил множество концертов с многотысячной аудиторией в городах Советского Союза. Но в 1991 году Юрий Шатунов покинул группу и начал сольную карьеру. После этого "Ласковый май" больше не имел популярности, которая была раньше.

Шатунов уехал в Германию и продолжил учебу, в частности в музыкальной сфере. Через 10 лет он выпустил альбом "Вспомни май" с хитом "Забудь". В следующем году он получил награду "Песня года 2002" за песню "Седая ночь".

Добавим, что у Юрия Шатунова и Андрея Разина долгое время длился конфликт по поводу исполнения песен их группы. Шатунов обвинял бывшего коллегу в использовании его авторских песен, в то время как Разин пытался запретить экссолисту "Ласкового мая" петь песни группы на своих концертах.

Личная жизнь Шатунова

В 2000 году певец познакомился с юристом Светланой. Через 7 лет пара сыграла свадьбу, состоявшуюся в Германии. Супруги воспитывали двоих детей: 12-летнего сына Дениса и 9-летнюю дочь Эстелу.