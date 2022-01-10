Умер известный комик и актер Боб Сагет

Американского комедианта и звезду ситкома "Полный дом" Боба Сагета нашли мертвым 9 января. На момент смерти мужчине было 65 лет.

Известно, что тело Боба Сагета обнаружили в одном из отелей Орландо, штат Флорида, куда он приехал в рамках своего комедийного тура. Первым о смерти артиста сообщил местный шериф. Позже потерю подтвердила и семья Сагета.

Также читайте Умерла Кэри Хьюм – лауреат Букеровской премии

Причину смерти стендап-комика не сообщают, но следов насильственной смерти или употребления наркотиков правоохранители не нашли.



Умер Боб Сагет / Фото Getty Images

Свои соболезнования относительно потери Боба Сагета уже выразили его звездные коллеги – Джим Керри, Вупи Голдберг и Стив Мартин.

"Боб Сагет умер сегодня в возрасте 65 лет. У него было большое сердце и удивительный комический ум. Он подарил миру много радости и прожил свою жизнь ради добра",

– написал Джим Керри.

– написал Джим Керри. "Плыви дальше мой друг, Боб Сагет. Мои соболезнования его дочерям и другим членам семьи",

– поделилась Вупи Голдберг.

– поделилась Вупи Голдберг. "Это печальный день для всего мира комиков",

– высказался актер Стив Мартин.

Что известно о Бобе Сагете?