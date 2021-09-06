Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

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Звезда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября 2021 года. Актеру было 88 лет. Фигура Жана-Поля Бельмондо является очень ценной для кино Франции, так как за свою жизнь актер исполнил не один десяток ролей и внес большой вклад в развитие кинематографа этой страны.