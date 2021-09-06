Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо
Источник:RTL
Звезда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября 2021 года. Актеру было 88 лет. Фигура Жана-Поля Бельмондо является очень ценной для кино Франции, так как за свою жизнь актер исполнил не один десяток ролей и внес большой вклад в развитие кинематографа этой страны.
Выдающийся французский артист Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Об этом сообщило издание RTL. Причину смерти киноактера пока не объявили.
Также читайте Индийский актер Сидхарт Шукла умер в 40 лет: причина смерти
Уход в вечность культового актера подтвердил и его адвокат. Он возвестил, что Бельмондо завершил жизненный путь у себя дома, в Париже.
Что известно об актере Жане-Поле Бельмондо?
-
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа. Будущий актер рос в семье известного скульптора, профессора изящных искусств, – Поля Бельмондо.
Умер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press
-
Жан-Поль Бельмондо делает свои первые шаги в кино в 1950-х годах. Большую славу актеру принесла лента "На последнем дыхании". Карьера артиста пришлась на расцвет "новой волны" – направления кинематографа, которое было популярно во Франции в конце 1950-х и начале 1960-х годов.
-
Также Жан-Поль Бельмондо принимал участие в съемках таких выдающихся французских кинокартин, как "Женщина есть женщина", "Вор", "Доктор Пополь", а также снимался в фильме "Чочара" вместе со знаменитой Софи Лорен.