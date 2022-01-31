Умер актер Говард Хессеман – звезда "Полицейской академии"
Источник:CNN
Американский актер Говард Хессеман умер 29 января 2022 года. Известно, что мужчина угас из-за осложнений после операции. На момент смерти актеру сериала "Доктора Хауса" и легендарной комедии "Полицейская академия-2" был 81 год.
81-летний Говард Хессеман летом 2021 года перенес операцию на толстой кишке. Тем не менее через некоторое время состояние актера ухудшилось. Именно жена Хессемана сообщила, что артист ушел из жизни из-за осложнений, которые появились после хирургического вмешательства. Позже эту информацию подтвердил и менеджер Говарда Хессемана.
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Он был новаторским талантом, другом на всю жизнь и давним клиентом, чья доброта и щедрость сравнялись с его влиянием и восхищением для поколений актеров и импровизационной комедии по всему миру,
– поделился CNN менеджер актера Робби Касс.
Говард Хессеман на съемках "Полицейской академии-2" / Скриншот фильма
Что известно о Говарде Хессемане
- Говард Хессеман родился 27 февраля 1940 года в городе Лебанон, США.
- Широкой публике он наиболее известен по роли диск-жокея "Доктора" Джонни Фивера в американском комедийном сериале "Радио Цинциннати". За участие в шоу Хессеман был дважды номинирован на премию Эмми.
- Актер также снимался в таких телешоу, как "Староста класса", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Обмани меня" и "Шоу 70-х".