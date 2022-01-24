Умер французский дизайнер Тьерри Мюглер

24 января 2022 , 11:36
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Источник:

Инстаграм дизайнера

О смерти культового кутюрье Тьерри Мюглера стало известно 23 января. Ему было 73 года. Дизайнер пользовался безумной популярностью в мире моды и одевал таких звезд, как Натали Портман, Алессандра Амброзио, Ирина Шейк и других.

О смерти основателя модного дома Mugler Тьерри Мюглера сообщили на его инстаграме. Позже информацию подтвердил его менеджер.

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Известно, что Мюглер умер "по естественным причинам". Такую информацию опубликовало издание Vogue, ссылаясь на менеджера кутюрье.


Умер дизайнер Тьерри Мюглер / Фото из инстаграма

Что известно о Тьерри Мюглере

  • Манфред Тьерри Мюглер был французским модельером, основателем и креативным директором модного дома Mugler, который он открыл в 1970-х годах.
  • Молодой кутюрье сразу приобрел популярность из-за своего свежего взгляда и креатива. К слову, кроме одежды, дизайнер создавал и духи.
  • В конце 90-х Мюглер решил покинуть мир моды и пошел работать художником костюмов для театра и кино. Именно он создал знаменитое черное платье для Деми Мур в фильме "Непристойное предложение". Также дизайнер поучаствовал в разработке образов в фильмах, где участвовала Шэрон Стоун.
  • Тьерри Мюглер попробовал свои силы как персональный стилист. В 2009 году он "занимался стилем" Бейонсе, а в 2019 году одевал Ким Кардашьян на Met Gala.
Автор: Андріана Будиш