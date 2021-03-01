Российская певица и бывшая участница группы Little Big, Анна Кастельянос, умерла 1 марта в Санкт-Петербурге. Женщине было 39 лет. Какая причина смерти Анны Кастельянос читайте дальше.

Анну Кастельянос нашли мертвой в ее собственной квартире в Санкт-Петербурге. Известно, что последние полгода певица была прикована к постели и имела серьезные проблемы со здоровьем. Предварительно, экс-участница Little Big жаловалась на боль в спине и почти не вставала, а с домашними делами ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил тело 39-летней Кастельянос, когда решил ее навестить.

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Что известно об Анне Кастельянос

Анна Кастельянос была в составе группы Little Big с 2013 года по 2016 год. Певица участвовала в создании первого клипа группы "Everyday I'm drinking", из-за которого и стала популярной.



Анна Кастельянос в составе Little Big

Также известно, что Анна Кастельянос вела различные развлекательные мероприятия, снималась в кино и работала педагогом. Однако, из-за своей профессии воспитателя Анна как раз и решила покинуть группу. Ведь, певческая карьера женщины стала вызывать у коллег и родителей ее воспитанников предвзятое и негативное отношение.