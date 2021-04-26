Известно, что причиной трагедии стал обвал в шахте, который возник в результате демонтажных работ. Сообщалось, что два человека находятся под завалами. После поисков мужчин нашли, одного травмированного, а другого уже, к сожалению, без признаков жизни. Позже сообщили, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. У мужчины осталось двое маленьких детей.

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Скорбную весть о смерти Дмитрия уже прокомментировала его жена Ирина.

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, как будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе", – рассказала Ирина Курасова.



Умер Дмитрий Курасов

Что известно о Дмитрии Курасове

Дмитрий Курасов активно занимался певческой деятельностью и принимал участие в различных вокальных конкурсах Украины. Музыкант выступал в таких шоу как X-Фактор и "Караоке на Майдане", которое потом и выиграл. Мужчина не дожил один месяц до своего 30-летия.