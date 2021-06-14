Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян обожает эпатажные и оригинальные аутфиты. Ими она щеголяет в фотосессиях, иногда откровенных и эротических. На днях Кардашян опубликовала очередную серию пикантных снимков.

Жарко Ким Кардашян похвасталась пышной грудью в крошечном купальнике: жаркий кадр

Горячий образ Ким Кардашян

Знаменитость обольстительно позировала перед объективом на бархатной постели травяного цвета. Примечательно, что вся комната и look Ким Кардашян выполнены в таких оттенках зеленого. Для новой фотосессии светская львица выбрала черный корсет-боди от Luis De Javier, который акцентировал на откровенном декольте.

Верх звезда соединила с брючным костюмом от Jean Paul Gaultier и блестящими туфлями Christian Louboutin с острым носком и на невысоком каблуке. Соблазнительный образ дополняли массивное золотое украшение на шее и необычный маникюр.

Ким Кардашян распустила волосы и уложила их пышными волнами. На лице звезды красовался изысканный макияж, который стал изюминкой и завершением образа. Стилисты накрасили на веках роскошные графические стрелки и подчеркнули губы коричневым карандашом и матовой бежевой помадой.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян



​Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Реакция сети

Поклонники были в восторге от такого необычного и одновременно стильного образа Ким Кардашян. Новая серия фотографий набрала более 3 миллионов лайков и множество комментариев: