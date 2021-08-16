Украину очень любит, – жена Остапчука рассказала о встрече с запрещенным Киркоровым
Источник:инстаграм Кристины Горняк
В субботу, 14 августа, Владимир Остапчук и его жена Кристина поужинали с российским артистом Филиппом Киркоровым. Их встреча на острове Крит наделала много шума в сети. Поэтому, блогерша поделилась впечатлениями от знакомства с запрещенным в Украине певцом.
Как выяснилось, Владимир Остапчук, который публично поздравлял Филиппа Киркорова с днем рождения и называл его королем, не был знаком с артистом лично. Ранее они общались только в соцсетях. Поэтому, оказавшись в Греции, шоумен не утратил возможность увидеть певца вживую и познакомить с ним жену.
Важно Владимир Остапчук с женой поужинал с Киркоровым: фото из Греции
"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн. И вот вчера выяснилось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе", – рассказала избранница Остапчука.
Она сделала все, чтобы избежать возмутительных комментариев насчет ужина с артистом, который открыто поддерживает оккупацию Крыма. По словам Кристины, они с Филиппом Киркоровым не говорили о политике и религии, однако он признался супругам в любви к Украине.
Очень открытый, веселый человек. Насмеялись, я получила кучу комплиментов. Тему политики и религии я никогда не обсуждаю. Хотя услышала, что Украину очень любит,
– рассказала Кристина Горняк.
Кристина Горняк об ужине с Киркоровым / Фото из инстаграм-сторис блогерши
Добавим, недавно вокруг Филиппа Киркорова разгорелся скандал:
- в конце июня певец, который до сих пор остается народным артистом Украины, попал в "черный список" Минкульта как лицо, которое угрожает национальной безопасности. Все из-за пропагандистских концертов, сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины;
- скандальный Киркоров аргументировал это тем, что в Украине "ненависть к России захлестывает".
- при содействии СБУ, певец быстро исчез из "черного списка" Минкульта якобы из-за судебных прецедентов. Следовательно, в Украине можно транслировать фильмы и концерты с его участием;
- в начале августа Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года.