Украинский ведущий оказался предателем: во время войны развлекает россиян

Ведущий Вадим Абрамов, ранее заменивший Ольгу Фреймут в программе "Ревизор", теперь развлекает россиян. Предатель работает на российском телеканале "Пятница".

Вадим Абрамов родом из Киева, однако даже после полномасштабного вторжения россии в Украину решил поддерживать страну-агрессорку. Деньги не пахнут, поэтому ведущий не стесняется развлекать тех, кто уже больше полугода убивает его земляков.

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Ведущий Вадим Абрамов оказался предателем

Сначала мужчина стал популярен в Украине, а затем продолжил строить карьеру в стране-агрессорке. После полномасштабного вторжения многие известные люди покинули россию, признали ошибки и навсегда разорвали любые сотрудничество с врагом. А Абрамов, похоже, решил воспользоваться ситуацией, когда конкурентов стало меньше.

Теперь Абрамов работает по российскому пропагандистскому каналу. Он молчит о войне в Украине, потому что за это могут без заработка оставить, а то и в тюрьму посадить.

В комментариях украинцы не сдерживают эмоций и желают Вадиму хорошего плавания по тому же известному маршруту российского корабля.