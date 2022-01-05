Украинский SHUM группы Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения

Этно-фольк-группа Go_A произвела фурор на Евровидении-2021. Украиноязычный трек SHUM покорил весь мир и справедливо вошел в тройку самых популярных за всю историю песенного конкурса.

Новым титулом украинский SHUM наградил ESC Radio – радио международного песенного конкурса. По итогам ежегодного голосования за самые популярные песни в истории Евровидения Go_A взял бронзу – третье место.

Солистка Go_A призналась, кого отправила бы на Евровидение-2022 от Украины

Зажигательную SHUM обошли только шведская певица Loreen с песней Euphoria, которая победила на Евровидении-2012, и победители 2021 года – итальянская рок-группа Måneskin с хитом Zitti e Buoni.

Более того, в рейтинге ESC TOP 250 не одна песня Go_A! На 128-м месте оказался трек Solovey. С ним музыканты победили в Нацотборе на Евровидение-2020, но так и не смогли поехать в Роттердам из-за отмены конкурса.

Год начался SHUMно. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычных песни,

– похвасталась группа в своем инстаграме.

Go_A с песней SHUM на третьей строчке рейтинга ESC TOP 250 / Фото с инстаграма группы

Какие еще украинские песни попали в рейтинг самых популярных на Евровидении

Хит Джамалы 1944 с Евровидения-2016 – 14 место.

с Евровидения-2016 – Трек Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai с Евровидения-2007 – 74 место.

с Евровидения-2007 – Победные в 2004 году "Дикі танці" Русланы – 78 место .

Русланы – . Песня Ани Лорак Shady Lady с Евровидения-2008 – 108 место.

с Евровидения-2008 – Композиция Златы Огневич Gravity с музыкального конкурса 2013 года – 179 место .

с музыкального конкурса 2013 года – . Эпатажный MELOVIN с Under The Ladder 2018 – 183 место .

2018 – . Трек Светланы Лободы Be My Valentine с Евровидения-2009 – 242 место.