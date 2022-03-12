Украинские звезды высмеяли российских блоггеров, которые прощаются с инстаграммом

Российские блоггеры жалуются, потому что в их стране запретили инстаграмм. Украинские звезды высмеяли тех, кто отсиживался дома вместо митингов, а теперь плачет, потому что забрали работу.

Россияне молча наблюдали за происходящим на территории Украины, заявляли, что санкции их не пугают. Однако когда стало известно, что с 14 марта в России нельзя будет пользоваться инстаграммом, среди блоггеров началась паника. 24 канал собрал реакции нескольких украинских звезд на этот счет.

Важно Эта война для того, чтобы вы боялись, – Антон Птушкин обратился к россиянам из-за ситуации в Украине

Украинские звезды высмеяли российских блоггеров

Видео российской блоггерши, которая плакала из-за того, что инстаграмм не будет работать, опубликовала на личной странице в инстаграмме певица Слава Каминская. Россиянка жаловалась, что инстаграмм – это не только средство заработка, а ее душа, это то, с чем она засыпает и просыпается уже 5 лет.

Слава коротко написала под видео: "Аминь".

Россияне плачут из-за закрытия инстаграмма: смотрите видео онлайн

Также по этому поводу высказалась телеведущая Леся Никитюк : "Просто сейчас российские блоггеры прощаются с инстаграммом. Безработные снова стали безработными. Слава Украине!".



Леся Никитюк высмеяла россиян / Скриншот из инстаграмма телеведущей

Отметим, что именно Россия приняла решение закрыть инстаграмм на своей территории. Социальную сеть на территории государства-агрессорки заблокировал "Роскомнадзор". Власти оккупантов не хотят, чтобы граждане знали правду и все больше изолируют страну от цивилизованного мира.

На территории РФ есть почти 1100 блоггеров, за которыми следят миллионы. Они пострадают от этого решения больше. 80 миллионов россиян отрежут друг от друга и всего мира, ведь примерно 80% людей из государства-агрессора подписаны на аккаунты в соцсети за пределами России.