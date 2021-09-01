Как украинские звезды выглядели в школе: архивные фото

1 сентября в Украине празднуют День знаний. Школьники снова садятся за парты и начинают новый учебный год. В первый день осени предлагаем посмотреть, как выглядели украинские знаменитости в школьном возрасте.

Начало осени для многих ассоциируется с началом учебного года. Тысячи школьников возвращаются в родные школы, а кто-то садится за парты впервые.

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1 сентября знаменитости часто делятся фотографиями, где показывают, как выглядели в школьные годы. Они просматривают альбомы и публикуют щемящие фото, припоминая обучение, интересные истории из школьной жизни. Редакция Showbiz 24 подготовила интересную подборку с архивными фото украинских звезд, которые сравнила с нынешними снимками.

Украинские звезды в школьные годы

Анна Ризатдинова

Виктория Смеюха

Надя Дорофеева

Леся Никитюк

Фагот (группа ТНМК)

Олег Собчук (гурт СКАЙ)

Ирина Федишин

Виталий Козловский

Alyosha

Потап

Настя Каменских