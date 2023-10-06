Тина Кароль, Злата Огневич и другие: 5 певиц, которые сменили имя и фамилию в паспорте

6 октября 2023, 17:17
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Многие знаменитости для своей творческой карьеры используют псевдонимы. В частности, среди них немало певцов и певиц. Однако порой сценическое имя становится настолько обычным, что некоторые артисты решают изменить свое настоящее в официальных документах.

Так, 24 Канал собрал информацию об украинских певицах, которые по той или иной причине приняли решение сменить имя и фамилию в паспорте. О Злате Огневич, Тине Кароль, Ире Билык и других – читайте дальше.

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Инна Бородюг – Злата Огневич

Не все знают, что популярная певица Злата Огневич при рождении получила имя Инна Бородюг. Но знаменитость с детства желала сменить имя. В конце концов, повзрослев, исполнительница осуществила свою мечту и официально стала Златой Огневич. Такое решение оказалось полезным для ее карьеры, поскольку способствует избеганию неразберихи во время различных организационных вопросов.

В то же время певица рассказывала, что такой поступок не очень понравился ее отцу, поскольку он "очень нежно относится к фамилии", потому что она старинная, казацкая. Однако артистка добавила: "Я пообещала, что если мужчина не будет против, мы сделаем так, чтобы мои дети не лишились имени нашего рода".


Злата Огневич / Фото из инстаграмма певицы

Татьяна Либерман – Тина Кароль

Интересно, что настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Певица взяла псевдоним во время участия в конкурсе "Новая волна" еще в 2005 году. Со временем звезда решила сменить настоящее имя и фамилию в паспорте на сценическую. Этот шаг оказался очень выгодным для Тины, особенно после прекращения работы с продюсером Олегом Черным, так она обеспечила себе право продолжать выступать под псевдонимом даже после расторжения контракта.

Отметим, что псевдо Татьяны Либерман сначала вызвало значительное количество споров. Певицу обвинили в плагиате. Недоброжелатели утверждали, что звезда просто перевернула фамилию Ани Лорак и добавила к нему мягкий знак. Однако Тина категорически отрицала такие заявления.


Тина Кароль / Фото с инстаграмма певицы

Ирина Белик – Ирина Билык

Выяснилось, что фамилия певицы была написана в паспорте с русским акцентом, как "Белик". В то же время артистка обнаружила, что ее предки на самом деле были "Билыками", а не "Беликами". Она немедленно обратилась к специалистам и исправила ошибку в официальных документах.


Ирина Билык / Фото из инстаграмма певицы

Ольга Кузнецова – Слава Каминская

Бывшая участница известной группы "НеАнгелы" изначально была известна как Ольга Кузнецова. Однако она выступала в коллективе под сценическим псевдонимом "Слава". К тому же в 2014 году исполнительница вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла фамилию мужчины. Даже после развода она ее оставила. Также в 2021 году артистка призналась, что официально сменила имя Ольга и теперь стала Славой в документах.


Слава Каминская / Фото с инстаграмма певицы

Хрисанти Димопулос Янивна – Санта Димопулос Игоревна

Экссолистка "ВИА Гры" Санта Димопулос походит из семьи с украинско-ассирийско-греческими корнями. Ее настоящее полное имя – Хрисанти Димопулос Янисовна. Теперь певица решила это изменить. Официально исполнительница теперь Санта, а ее отчество изменилось с Янисовной на Игоревну, потому что именно так зовут ее биологического отца.


Санта Димопулос / Фото с инстаграмма певицы

 

Автор: Софія Хомишин