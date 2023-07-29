Павел Зибров, ХАС, KOLA и другие: музыкальные новинки июля, которые вы точно добавите в свой плейлист

В последние дни июля украинские артисты представили немало треков. Среди них лирические и зажигательные песни, которые вы точно захотите добавить в свой плейлист.

Новыми треками слушателей порадовали Павел Зибров, KOLA, KALUSH, ХАС и многие другие. Все хиты можно послушать в подборке 24 Канала.

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Jerry Heil

Jerry Heil выпустила песню "Благословенная Земля" ко Дню Украинской Государственности. Композицию артистка создала на основе гордости и счастья оттого, что она – украинка. "Благословенная Земля" имеет многоуровневое наполнение смыслами. В песне упоминаются фигуры, которые формировали государственность Украины в самом начале, и переломные события современности, которые влияют на наше будущее.

Jerry Heil – "Благословенная Земля": смотрите видео онлайн

KOLA

"Под крылом" – это нежная и эмоциональная песня о том, как важно присутствие надежного любимого человека в жизни. Каждый из нас стремится найти того, с кем можно быть собой, а в отношениях господствует взаимоуважение, искренняя любовь и уверенность, что в любой ситуации можно рассчитывать друг на друга. Даже в моменты, когда нет возможности быть рядом, достаточно и мыслей об этом человеке, чтобы почувствовать защиту и поддержку.

KOLA – "Под крылом": смотрите видео онлайн

GOLUBENKO

Песня "Обними" – это эмоциональная музыкальная композиция о парне, который переживает потерю своей любимой и поэтому чувствует пустоту в своем сердце. Он просит дать еще один шанс, еще одну возможность вернуться к объятиям и вместе снова стать теми, кем они когда-то были. Автор отмечает то, что между парой все еще есть та прочная связь. Поэтому он с нетерпением ожидает встречи с девушкой еще раз.

GOLUBENKO – "Обними": смотрите видео онлайн

ХАС

Песня "Магнит" об обреченности, потому что есть отношения, в которых у каждого человека есть какой-то магнит, притягивающий их друг к другу. И это просто безысходная ситуация, потому что ты понимаешь, что могло быть хорошо, если бы этот магнит не притягивал вас друг к другу, но это все равно происходит. Это история о том, как он и она любят друг друга по-своему и эти чувства практически не совпадают, не сочетаются. Но существовать без этих чувств невозможно.

ХАС – "Магнит": смотрите видео онлайн

O.Torvald

"Голосовые" – это одна из самых интимных песен, которую мы когда-то писали. Это внутренний монолог, исповедь, отражение сокровенных страхов. Мы не хотим делать "байрактарщину" или патриотические гимны, однако и обходить войну не можем, ведь это часть моей жизни, часть жизни каждого из нас. Не романтизируйте войну. Это не голливудский фильм или игра. Война – это о смерти, потере близких людей, потере себя. За каждой шуткой о Крыме, за каждым метром отвоеванной или сохранившейся территории стоят сотни и тысячи утраченных жизней. Поэтому этот ЕР начинается с голосовых сообщений, записанных моим подразделением в Бахмуте, это предыстория, которая в финале выливается в песню. "Голосовые" я посвящаю погибшим собратьям. Ребята навсегда в строю", – рассказал Женя Галич.

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O.Torvald – "Голосовые": смотрите видео онлайн

KALUSH

Песня "К берегу иду" доносит до слушателя идею оставаться верным самому себе и быть несгибаемым перед препятствиями, которые встречаются в жизни. KALUSH использует метафоры лодки и берега, символизирующие жизненный путь и цель, которую у тебя есть.

KALUSH – "К берегу иду": смотрите видео онлайн

Павел Зибров

"Сквозь границы" – песня, которая коснется глубины души всех разобщенных войной семей, о любви не имеющей предела, о настоящих чувствах, которые многих из нас мучают в эти тяжелые мгновения, когда ты не можешь быть рядом с любимым человеком, но сквозь границы на крыльях мыслями летишь к ней.

Павел Зибров – "Сквозь границы": смотрите видео онлайн

YAROSA BURNOS

Сингл Redemption о том, что у каждого есть шанс изменить мир просто нужно помнить, что все изменения начинаются с самого себя. Лучшая и сильная поддержка – это вера в самого себя, но в то же время это самый сложный путь. Поэтому верим в себя и меняем свой внутренний мир к лучшему.

YAROSA BURNOS – Redemption: смотрите видео онлайн

SONCE

"ОщущуVIBE" – это уже четвертый сингл певицы. Песня была написана и клип снят в райском месте – Бали. 5 дней с большой командой актеров, танцовщиков, операторов. Они снимали клип на черных пляжах Бали, в самых популярных невероятно красивых местах, танцуя в толпе туристов.

SONCE – "ОщучуVIBE": смотрите видео онлайн

YAROMIYA

Легкий и читабельный саунд, а также увлекательный текст, вдохновляющий на самое прекрасное чувство в мире, но и при этом призывающий не попадать в "любовные сетки", из которых потом сложно выбраться. YAROMIYA транслирует правильные нарративы любви, не идеализируя ее.

YAROMIYA – "Ромашка": смотрите видео онлайн