В Украине начали искать локацию для проведения Евровидения: "Главное – безопасность"
Источник:инстаграмм Общественного
Украинскому Евровидению быть! В Офисе Президента уже заявили, что стали искать безопасное место в стране для проведения конкурса. Какие именно локации рассматриваются – организаторы пока не говорят.
Несколько дней назад в Общественном заявили, что уже начали подготовку к проведению события в Украине. О первых шагах сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он сказал, что в Украине уже утвердили состав Оргкомитета, отвечающего за проведение песенного конкурса в 2023 году.
К слову Евровидение-2023: в Украине начали подготовку к музыкальному конкурсу
"Рассматриваем разные локации"
Теперь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале заявил, что Украина уже начинает подготовку к финалу Евровидения 2023. Он анонсировал, что уже рассматривают несколько мест или городов для проведения мероприятия.
Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность. Чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность рассматриваем разные локации. Какие – пока не можем анонсировать,
– говорят в ОП.
Украина готовится к Евровидению-2023 / Фото с инстаграмма Общественного
Госслужащий добавил, что изначально в процесс организации Евровидения-2023 были вовлечены Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины. Все из-за войны в Украине, которая продолжается. Кстати, в начале июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что конкурс должен состояться в Украине, "единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны", но он с коллегами ищет ответы "на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз".
Где бы хотели артисты, чтобы прошло Евровидение:
- Оля Цыбульская мечтает о том, чтобы Евровидение в следующем году прошло в отстроенном и украинском Мариуполе. Она не против, чтобы конкурс прошел в Польше на случай долгой войны, но надеется на музыкальный праздник в Украине.
- Ирина Горова также хочет, чтобы песенный конкурс прошел в Мариуполе: "Я хочу, чтобы все приехали, посмотрели. Во-первых, это должна быть территория Украины, должны все приехать, увидеть, почувствовать, это такое святое место сейчас".
- Похожего мнения придерживается Валерий Харчишин из группы "Друга Ріка", впрочем, он говорит, что в Мариуполе проводить мероприятие неуместно, "потому что это будет как на кладбище". Но с другой стороны, он убежден, что все люди, которые там погибли, хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Также он видит Евровидение-2023 в освободившейся Ялте в Крыму.