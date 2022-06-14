В Украине начали искать локацию для проведения Евровидения: "Главное – безопасность"

Украинскому Евровидению быть! В Офисе Президента уже заявили, что стали искать безопасное место в стране для проведения конкурса. Какие именно локации рассматриваются – организаторы пока не говорят.

Несколько дней назад в Общественном заявили, что уже начали подготовку к проведению события в Украине. О первых шагах сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он сказал, что в Украине уже утвердили состав Оргкомитета, отвечающего за проведение песенного конкурса в 2023 году.

К слову Евровидение-2023: в Украине начали подготовку к музыкальному конкурсу

"Рассматриваем разные локации"

Теперь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграмм-канале заявил, что Украина уже начинает подготовку к финалу Евровидения 2023. Он анонсировал, что уже рассматривают несколько мест или городов для проведения мероприятия.

Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность. Чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность рассматриваем разные локации. Какие – пока не можем анонсировать,

– говорят в ОП.



Украина готовится к Евровидению-2023 / Фото с инстаграмма Общественного

Госслужащий добавил, что изначально в процесс организации Евровидения-2023 были вовлечены Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины. Все из-за войны в Украине, которая продолжается. Кстати, в начале июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что конкурс должен состояться в Украине, "единственное, что никто еще не проводил Евровидение во время войны", но он с коллегами ищет ответы "на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз".

Где бы хотели артисты, чтобы прошло Евровидение: