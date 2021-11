"Україна має талант" выпуск 4: возвращение звезды нулевых и невероятная игра на цимбалах

Потрясающее шоу "Україна має талант" продолжается! Настало время четвертого выпуска, где тройке судей будет помогать победительница Евровидения – Руслана. Вместе они будут выбирать самых талантливых украинцев. Что ждет их сегодня – читайте дальше.

В эфир вышел 4 выпуск проекта "Україна має талант". На этот раз Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот выбирали таланты вместе с четвертой приглашенной звездной судьей. Сегодня – это победительница Евровидения и певица Руслана. Поэтому, чтобы участник мог пройти дальше, ему надо получить по меньшей мере три "да".

Это интересно "Україна має талант" 3 выпуск: высший пилотаж от гимнастки из "Холостяка" и вторая золотая кнопка

Напомним, согласно правилам проекта, каждый член жюри имеет право один раз нажать "золотую кнопку". Она дает возможность отправить талантливого украинца сразу же в прямые эфиры. Ведущим "Україна має талант" является Григорий Решетник. Его задача – поддержать каждого участника и вдохновить его на удачное выступление.

Группа ZAPAL

Андрей, Иван и Алексей познакомились в Черновцах, когда были студентами. Они проводили много времени вместе, были уличными музыкантами и объединились в коллектив. Однако они необычные артисты, ведь играют на украинском народном инструменте – цимбалах. Перед выступлением парни вспомнили покойного Петра Сказкива, цимбалиста-виртуоза, который был финалистом 7 сезона "Україна має талант". Именно он вдохновил Андрея, Ивана и Алексея на исполнение авторской композиции. Парни поразили судей невероятной мелодией, которую исполнили на цимбалах, гитаре и кахоне. Чтобы окончательно "добить" судей, музыканты заиграли "Дикі танці" и покорили всю публику. Группа получила безоговорочные четыре "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление группы ZAPAL

Не пропустите "Україна має талант" 2 выпуск: космический вокал подростка и экстремальные танцы на роликах

Евгений Стеценко и Яна Мосейчук

Яна и Женя – пара танцовщиков, которые вместе уже 4 года. Их объединяет не только любимое дело, но и любовь. Однако они отмечают, что работа не очень-то способствует развитию их отношений. Хотя пара специализируется на бальных танцах, но на шоу "Україна має талант" они исполнили сексуальный танец cha-cha-cha под песню итальянской группы Måneskin. Профессиональный хореограф Евгений Кот положительно оценил выступление Яны и Евгения, но Сергей Притула заметил небезупречную поддержку в конце танца. Несмотря на замечания, они получили от всех судей "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Евгения Стеценко и Яны Мосейчук

К слову "Україна має талант" 1 выпуск: звезда "Цирка дю Солей" и невероятная игра светом о Чернобыле

Николай Боровец

Экстремальный акробат Николай приехал на "Україна має талант" из Ровно. Он занимался спортом самостоятельно, ведь не находил достойных тренеров. Мужчина признался, что своим кумиром считает Жан-Клода Ван Дамма. Николай Боровец показал силовое шоу, где садился на шпагат и делал сальто со штангой. Он поднял не только Ксению Мишину, но и Сергея Притулу. Судьи заметили не слишком высокий уровень участника, поэтому спортсмен получил всего два "да" и не прошел дальше.

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Николая Боровца



NOVAЯ

Певица из Киева сразу покорила зал шоу футуристическим нарядом. Она является автором одной из самых известных песен, которая звучит на украинском телевидении. Ольга также диджей на лазерной арфе. Своей игрой на необычном музыкальном инструменте и оперным пением артистка покорила всех судей. Поэтому звезда прошла дальше с четырьмя "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление NOVAЯ

Андрей Бондаренко

Эквилибрист родом из Николаева, но сейчас живет в Киеве. Он рассказал трогательную историю о своей дочери, которая болеет аутизмом, но успешно лечится и каждый раз поражает новыми достижениями. Теперь вместе с маленькой Эмили Андрей снимает тиктоки. Звездный отец был участником Цирка дю Солей и впечатлял мир своими номерами, поэтому не смог обойти и шоу "Україна має талант". Бондаренко вызвал восхищение у судей и прошел в следующий этап с четырьмя "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Андрея Бондаренко

Анна Рэй

Харизматичная Анна признается, что люди часто оборачиваются на нее из-за пышных форм. Она 6 лет прожила в Соединенных Штатах, потому что хотела покорить Голливуд. Ей не удалось захватить Америку, потому женщина пришла поражать судей украинского талант-шоу. Анна исполнила легендарную песню Селин Дион My Heart Will Go On. Судьи не оценили номер женщины и все они нажали на красную кнопку. Певица получила четыре "нет".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Анны Рэй

Коллектив Feel It

Команда состоит сразу из 28 юных танцовщиков. Подростки приехали из Тернополя на "Україна має талант" с поддержкой творческих руководителей. Коллектив Feel It "раскачал" зал и судей динамичным и трендовым танцем и синхронностью. Сергей Притула отметил, что танцовщики не прыгнули выше головы. Но остальные члены жюри с ним не согласились и подарили команде три "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Feel It

Николь Тараненко

8-летняя воздушная гимнастка из Днепра очень любит сцену, а еще больше – выступать на ней. Николь работает на высоте около 10-12 метров и признается, что совсем не боится упасть. Девочку страхует отец, который поддерживает дочь на протяжении номера. Николь ошеломила сложными трюками, ведь за каждым ее движением зрители наблюдали затаив дыхание. Гимнастка получила четыре "да" и прошла дальше.

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Николь Тараненко

Роман Карвацкий

Роман приехал на "Україна має талант" из Кременчуга. По профессии он – дирижер детского хорового коллектива. Многодетный отец и музыкант планирует одержать победу на проекте авторскими рэп-композициями. Выступление рэпера было довольно противоречивым, но, несмотря на это, Роман получил три "да" и путевку в следующие эфиры.

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Романа Карвацкого

Даниил и Илья Варфоломеевы

17-летний Даниил и 12-летний Илья с детства увлекаются игрой на барабанах. Оба брата принимали участие в военном оркестре. Даниил и Илья поразили судей энергичной и быстрой игрой на барабанах под несколько известных хитов. Руслане понравились парни, потому она решила продемонстрировать мастер-класс игры на ударных и вышла на сцену с младшим братом. С четырьмя "да" братья прошли дальше.

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление братьев Варфоломеевых

Елизавета Алексеева

26-летняя Елизавета из Одессы – артистка цирка и экоактивистка. Она пришла на "Україна має талант" не с развлекательными историями, а с социальной миссией. Девушка отметила важность глобальных экологических проблем, существующих в мире. Поэтому свое выступление с мячом и жонглированием ногами было посвящено именно этой тематике. Сергей Притула и Евгений Кот не оценили ее выступление, однако Руслана и Ксения Мишина отмечали, что следует смотреть глубже и замечать месседж. Несмотря на конфликт между судьями и все убеждения со стороны победительницы Евровидения, Елизавета ушла из шоу только с двумя "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Елизаветы Алексеевой



Галина Гаврилко

Оперная певица вернулась на сцену после долгого перерыва. В конце 2000-х годов она была популярна как солистка успешного на то время дуэта "Барселона". Артистка покинула группу после унижений со стороны продюсера и занималась личной жизнью и воспитанием детей. Но даже через 14 лет она не потеряла форму и подняла весь зал с помощью великолепного вокала. Выступление не оставило равнодушным и судей, которые спорили из-за ее участия в проекте. К сожалению, Галина покинула шоу с двумя "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Галины Гаврилко

Светлана Юрчак

30-летняя Светлана из Запорожья работает врачом-терапевтом. Эта профессия является сложной и изнурительной, поэтому девушка нашла себе хобби – танцы. Светлана пришла показать себя с новой стороны и удивила публику провокационным и очень откровенным выступлением в стиле exotic рole dance на пилоне. Это выступление также спровоцировало небольшой конфликт между судьями, но танцовщица прошла дальше благодаря трем "да".

"Україна має талант" 4 выпуск: выступление Светланы Юрчак