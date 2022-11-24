Был во Франции: в Вышгороде ракета попала у дома Анатолия Анатолича

До полномасштабной войны Анатолий Анатолич с семьей жил в частном доме в Вышгороде. К счастью, сейчас его дети и жена во Франции, ведь 23 ноября российская ракета попала в многоэтажку, которая в нескольких минутах от их дома.

Когда российская ракета попала в жилой дом в Вышгороде, Анатолия Анатолича дома тоже не было. Он уехал во Францию к семье, но после прилетов 23 ноября пообещал вернуться.

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Анатолий Анатолич о попадании в Вышгороде возле своего дома

7 минут от моего дома пешком. 2 минуты на авто. Вышгород,

– написал Анатолий Анатолич в инстаграм-посте.

"Через несколько дней я буду дома. Мой Киев, мой Вышгород, держитесь. Я понимаю, что в эту секунду ничем помочь не могу, но чувствую, что должен быть со своим городом и своими людьми", – добавил он в сторис.

Ведущий признался, что в такие моменты его рвет в клочья, ведь с одной стороны он как многодетный отец может жить с семьей во Франции, а как публичная личность стремится быть рядом с украинцами.

"И так постоянно. Я мечтаю увидеть свою семью и в то же время думаю, как быстрее вернуться в Киев. И поверьте, тем, кто вне дома, сейчас на душе еще сложнее и тяжелее", – заявил Анатолий Анатолич.