24 Канал собрал воспоминания украинских артистов о начале полномасштабной войны. В соцсетях звезды откровенно поделились фото и рассказали личные истории о том, как прожили то жуткие утро год назад.

Важно На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни

Звезды вспоминают начало полномасштабной войны

Надя Дорофеева

Звезда признается, что еще никогда в жизни ей не было так страшно, как в первые дни полномасштабной вой, не нашей войны, ставшей нашей реальностью.

Этот первый день я встретила в своем доме, свободном, испуганном, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать… А еще будильник каждую ночь первые 3 недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости,

– вспоминает певица.

Дорофеева говорит, что стало легче, появились новые герои, волонтеры, журналисты, "Ой в лугу", "Что вы братья", "Думы". Именно благодаря последней песне она наконец-то проснулась от ступора и шока.

"Ну а дальше уже ничего не страшно. Дальше ты понимаешь, что пора быть честной с собой. Новый этап, решение, любовь, мечта, осознание, новые люди, и конечно, и без колебаний – украинский язык", – добавила звезда.

По ее словам, утирая слезы потерь, украинцы работают, каждый на своем фронте, а напавшие варвары в результате будут страдать, по-другому не бывает в жизни. Дорофеева также поблагодарила защитников. "Ваш фронт самый суровый и тяжелый. Вы есть настоящие герои времени не только Украины, но и всего мира!", – добавила она.

Катя Лозовицкая

"24.02.2022. Взрывы. Небо в огне. Дрожат дом, окна, руки. Постоянно на связи с близкими. Отчаяние. Неизвестность. Боль. Как это возможно? Что делать? Куда спрятаться? Где-то безопасно?", – так начала свой пост участница "Холостяка-12".

Девушка признается, что в тот день случайно уехала сама во Львов, родители остались в Киеве, ей было очень страшно.

Никогда не забуду тот день и много дней спустя. Никто из нас не забудет. Так страшно, как тогда, не было еще никогда в жизни. Чувство абсолютной беспомощности, когда сама себе больше не полагаешься. Полный хаос в голове и теле. Ну, а дальше… Вы все знаете. Десятки тысяч убитых украинцев. Сотни тысяч искалеченных душ. Миллионы вынужденно-переселенных людей. Города-руины. Сердце на куски,

– говорит Катя Лозовицкая.

Она добавляет, что за год полномасштабной войны все еще очень больно, но больше не страшно, гордость за страну и наших людей. "Небо до сих пор пылает, но как пылают наши глаза. Вера. Единство. Год победы. Мы поверили в себя. Нас поддержал мир. Все говорят об окончании войны только в контексте, когда победит Украина. Никаких других вариантов", – написала модель.

Юрий Горбунов

Звездный телеведущий обнародовал фото с ж/д вокзала в Киеве в первый день полномасштабного вторжения.

Год назад, в 4:20 утра прогремел взрыв, от которого мы просыпались! Дом вздрогнул! Мы подскочили, открыли шторы – столб дыма от взрыва, совсем недалеко от нас! Что это такое? Неужели все разговоры и страхи о войне стали реальностью? Хватаю телефон – там уже неприняты звонки и сообщения – просыпайтесь, нас бомбят! Началась война!,

– вспоминает Горбунов.

Он говорит, что звездная пара, несмотря на оговорку, не была готова: "Баки в авто пустые, тревожный чемодан не собран, холодильник почти пуст! Но именно дети заставили нас прийти в себя и действовать!".

Однако, по его мнению, этот год изменил всех, изменил Украину, изменил мир. "Верим что новый год будет победным! Сомнения нет ни капли!", – написал Горбунов.

Екатерина Осадчая

Ведущая пишет, что это страшная годовщина и ужасные воспоминания... Она признается, что не готовилась к войне, этот год принес много слез, потерь, отчаяния и ужаса.

Утро, когда мы хотели закрыть глаза и очнуться от страшного сна. Сегодня по минутам вспоминаем… утро… отчаяние, ракеты, новости нонстоп… Этот год нас всех научил новому Но самое главное – научил ценить все, что нам дано, что мы можем отстоять,

– написала Осадчая.

Но ведущая говорит, что нужно держаться. Психологи говорят, что важно опираться на счастливые моменты в жизни, хорошие воспоминания даже в такой страшный год.

Екатерина вспоминает, что в этом году также будут первые шаги и слова Даниила, ужины у родителей до комендантского часа, радость Ивана от того, что выпал первый зуб… "Жизнь должна продолжаться даже ради столь счастливых моментов для детей", – добавила она.

Елена Зеленская

Первая леди говорит, что не просто год, а даже день войны – это смертельно долго, потому что уже в первый день русского нападения погибли наши люди.

Даже неделя войны – уже непоправимо много, потому что уже в первую неделю ракеты и пули захватчика убили украинских детей. Месяц войны – это уже бесконечно больно, потому что в это время агрессор пытал Бучу и Мариуполь. И вот целый год войны. Год, украденный в нашей жизни, и год украденных жизней. Точно не та дата, которую хочется иметь в своем календаре,

– заявила Зеленская.

Супруга президента подчеркнула, что сегодня нужно отмечать другое – не год войны, а год сопротивления. Год стойкости. Год защиты, спасения, взаимопомощи. Год человечности. Год Украины, которая изменила и продолжает менять мир. Год нашей несокрушимости”, – подытожила она.

Злата Огневич

Певица отмечает, что всю жизнь буду помнить то яростное утро, взрывы за окном и тихий голос мамы в трубке: "Доченька, береги себя…. Я тебя очень люблю…"

Многие из нас даже не представляли, что придется навсегда прощаться с близкими, родными домами, мечтами, достижениями, своей привычной жизнью….. Многие из нас не представляли, на какие зверства и жестокость, ненасытную ярость способен враг. Но теперь это знает и видит весь мир,

– заявила Огневич.

Однако артистка уверяет, что украинцы продолжают держаться. "Благодаря украинцам, человечество вспомнило о том, что действительно имеет важное значение: воля, свобода, честь, сила, несгибаемость, любовь к стране", – сказала она.

Звезда добавляет, что уже прошел год полномасштабной войны, но до сих пор нет такого чемодана, в который можно вместить семью, страну, достижения и все, что она любит. "Поэтому я остаюсь здесь, дома. Здесь мое сердце", – говорит Огневич.

Женя Галич

Украинский певец Женя Галич показал кадры из украинских городов. Он уверен, что этот последний год сменил каждого.

Артист заявил, что уже прошло девять лет борьбы, несокрушимости, силы и веры, девять лет потерь, боли и страданий. По его словам, было много лет агрессии со стороны России, лжи и тупости, с которой самая недокроя россиян-трусов ничего сделать так и не смогла.

Но мы смогли, мы сможем. Мы каждый день доказываем, что мы другие, и мы совсем не похожи на них. Что иллюзии о "братском народе" – это только их видение, потому что они завидуют, они мочой захлебываются из-за того, что мы смогли, а они нет, – эмоционально написал Галич.

Певец считает, что этот год решающий, он войдет в историю нашей окончательной победы добра над сплошным злом. Он поблагодарил всех, кто борется, кто помогает и кто неравнодушен.

Кроме того, музыкант поблагодарил собрат за верное плечо и несокрушимый дух. "Вечная память героям, которые положили свои жизни за свободную Украину. Светлая память всем погибшим невинным людям, чья жизнь унесла страшное зло под названием фашистская Россия. Мы боремся, мы здесь к победе", – подытожил Галич.

Кристина и Григорий Решетники

Звездная мама не скрывает, что за год войны их сыновья сильно повзрослели и, что ужаснее всего, привыкли к тревогам, различают звуки самолетов, "Шахидов", ракет.

Они часто даже спокойнее нас, взрослых. И старшие успокаивают самого маленького Сашу, чтобы не боялся звуков, потому что наши военные нас охраняют. Каждый раз сжимается сердце, когда это слышим. Но тем не менее, мы точно знаем, что они счастливы жить в свободной Украине,

– говорит Кристина.

Телеведущий Григорий Решетник добавляет, что этот ужасный год украинцы никогда не забудут. "Никогда их не простим. Они давали нам три дня, но они и не подозревали, что такое настоящая воля украинского народа. 2023 год станет годом победы. Выстояли. Боремся. Значит победим! Как говорит наш Димуля: "Украина сильная!", – написал он.

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева говорит, что сегодня все пишут сообщения об упоминаниях 24 февраля, но она не хочет снова переживать то страшное начало полномасштабной войны: "Снова сирены, снова подвалы и снова все ужасы прошлого года".

Звезда признается, что просто хочет все это забыть и продолжать жить дальше, хочет улыбаться, планировать дела, верить в победу и светлое будущее детей.

Как бы то ни было, но этот год для меня и нашей семьи стал символом нашей новой жизни, новых знакомств, проектов, дома и все изменилось! Конечно, мы никогда этого не забудем, эта боль в сердце, разрушены жизни, дома и города, но все отстроится и победа будет за нами,

– написала Гвоздева.

Она считает, что именно трансформация сознания помогла произвести переоценку ценностей, а война сделала нас сильнейшей нацией мира. "Так держимся, продолжаем помогать и приближать день победы", – добавила звезда.

Наталья Денисенко

Актриса заметила, что все постятся свои воспоминания о войне, и это хорошо, ведь горе нужно проживать.

Считаю, что эти душевные шрамы будут напоминать нам и нашим детям, как следует беречь свою страну! Нам не нужно об этом забывать… Еще до войны мой муж говорил мне, что она будет и надолго… Если тогда я не верила, то сегодня я готова бороться еще, потому что знаю ради чего,

– заявила Денисенко.

Она добавила, что, несмотря ни на что, украинцы должны жить дальше, верить и помогать ВСУ. "Очень скоро и наша страна расцветет счастьем, миром и мощью", – предполагает актриса.

Монатик

Артист заметил, что год назад мы все узнали, что такое настоящая, невыносимая боль души, хотя и жили в ней на тот момент 8 лет.

Все навеки получили порезы, впоследствии превратившиеся в вечные шрамы. Стали свидетелями того, чего я так боялся всю свою жизнь – полномасштабную войну. Разруха, смерть, взрывы, сирены. Мир шел из-под ног, сбивал с них, сводил с ума и ехал с ума сам,

– заявил Monatik.

Однако он уверяет, что украинцы точно стали сильнее, точно повзрослели, точно не будут такими, как были.

"Но я знаю, мы выстоим. Уже выстояли… И будем жить еще лучше. Потому что проснулась Сила. Наша Сила… Мы изменились вместе… Вместе встретим победу и отпразднуем новой музыкой", – добавил он.

Kalush

Известная группа Kalush, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022, тоже вспомнили начало полномасштабной войны. В соцсетях артисты опубликовали видео с кадрами за последний год.

"Сегодня год мужественной борьбы наших воинов ВСУ, волонтеров, художников, каждого украинца, стоящего за свободу Украины. Мы верим в нашу общую и скорую победу, и мы обязательно победим. Слава Украине", – написал группа.

Наталья Могилевская

Народная артистка написала, что это год несгибаемости: "Год, как мы боремся, верим и живем с единственной мечтой о Победе! Каждый день молим Господа за Украину! За наших защитников! Выстоим! Победим!", – написала она.