Террор продолжается: россияне обстреляли Кривой Рог – бурная реакция украинского бомонда

Сегодня, 31 июля около 9 утра российские военные нанесли 2 ракетных удара по Кривому Рогу. Сейчас известно о 4 погибших, из которых один 10-летний ребенок и 53 пострадавших.

Актеры, певцы, ведущие и другие звезды бурно реагируют на обстрел города. Следовательно, 24 Канал собрал реакции украинских знаменитостей на террористическую атаку Кривого Рога.

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Андрей Бедняков

"Страна-убийца снова обстреляла украинские города. Снова это гражданские дома и снова погибшие. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших… Их цель будет достигнута только тогда, когда их изолируют от мира, накроют огромным куполом. И там они будут жать руки и жаловаться на загнивающий Запад",

– написал ведущий.



Андрей Бедняков отреагировал на обстрел Кривого Рога / Скриншот с инстаграм-сторис

Елена Зеленская

"Кривой Рог, изуродованные российским обстрелом многоэтажки. К сожалению, есть раненые и погибшие. Так начинается неделя в украинском городе, который просто хочет спокойной, нормальной жизни. Россия стремится забрать все. И покой, и жизнь. Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким. Держимся",

– поделилась первая леди.



Елена Зеленская отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграм-сторис

Тина Король

Артистка опубликовала кадры с последствиями попадания в жилой дом.

"Пропасть в сердце",

– написала знаменитость.



Тина Кароль отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот с инстаграм-сторис

Светлана Тарабарова "Спасает работа, музыка и ощущение, что ты нужен",

– отметила исполнительница.



Светлана Тарабарова отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот по инстаграм-сторис

Илона Гвоздева

"Господи, какая боль. Столько уж горя пережили, но каждая новость разрывает сердце",

– отметила танцовщица.



Илона Гвоздева отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграмм-сторис

Злата Огневич

"Мой родной город. Во время попадания туда, мне вонзают нож в сердце. Ублюдки, ненавижу. Искренне желаю им исчезновения, а нам всем победы и терпения",

– выразилась певица.



Злата Огневич отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграм-сторис Злата Огневич отреагировала на обстрел Кривого Рога / Скриншот из инстаграм-сторис

Как другие украинские знаменитости реагируют на обстрел Кривого Рога / Скриншоты из инстаграм-сторис

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