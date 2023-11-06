"Теряем лучших": украинские звезды эмоционально реагируют на удар по 128 бригаде в Запорожье

Россияне в очередной раз цинично обстреляли украинские территории. На этот раз они нанесли ракетный удар по месту сосредоточения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Вследствие этого есть немало погибших и пострадавших. Украинские звезды эмоционально реагируют на обстрел. Они публикуют инстаграмм-сторис, где рассказывают о трагедии, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших и призывают донатить на украинскую армию, передает 24 Канал.

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Андрей Бедняков

"Соболезнования семьям погибших и всему закарпатскому региону. Знаю, что это за бригада. Сильные воины", – отметил телеведущий.



Андрей Бедняков отреагировал на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис

Катя Осадчая

"Вечная память героям. Болит еще за то, что кто-то навел", – поделилась знаменитость.



Катя Осадчая отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис

Ирина Федишин

Теряем лучших. Внутри холодно и болит,

– отметила певица.



Ирина Федишин отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис

Джамала

"Сердце разрывается от новостей. Мои соболезнования семьям погибших. Вечная слава Героям", – написала исполнительница.



Джамала отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис

ONUKA

Певица выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кроме того, из-за трехдневного траура в Закарпатской области она перенесла свой концерт в Ужгороде.



ONUKA отреагировала на обстрел 128 бригады / Скриншот из инстаграмм-сторис

Другие звезды также публикуют инстаграм-сторис и пости с упоминаниями о трагедии.

Удар на Запорожье: что известно

3 ноября россияне обстреляли прифронтовое село Заречное Запорожской области. В ВСУ подтвердили информацию о применении оккупантами баллистической ракеты "Искандер-М" по личному составу 128 бригады.

Так, бригада подтвердила трагическую гибель 19 украинских воинов.

В официальном заявлении военные воздержались от разглашения точных подробностей гибели солдат. В то же время в Вооруженных силах подтвердили, что 128-ю бригаду атаковали во время церемонии награждения по случаю Дня ракетных войск.

В ответ на ракетные обстрелы вечером 5 ноября Владимир Зеленский заявил об открытии уголовного производства и начале расследования. Президент отметил важность раскрытия полной правды об инциденте.

Отметим, 128 бригада принимала участие в освобождении Херсонской области, напряженных боях на Бахмутском направлении и контрнаступлении на Запорожье.